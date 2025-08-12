फरीदाबाद: स्पेक्ट्रम जिम में वर्कआउट करते वक्त एक युवक अचानक से बेहोश हो कर गिर गया. उसके साथ उसके ऊपर लकड़ी की अलमारी भी गिर गई. पास में एक्सरसाइज कर रहे युवक ने अकेले ही लकड़ी की भारी भरकम अलमारी को उठाया और जिम के बाकी साथियों को सूचित किया. सभी ने मिलकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है.

CCTV में कैद वारदात: इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें युवक वर्कआउट के दौरान पानी पीते नजर आ रहा है. इसके बाद वो अपना फोन चेक करता है. फोन को रखने के बाद जैसे ही वो अपनी टीशर्ट को लकड़ी की अलमारी में रखता है, तो संतुलन खोने लगता है. अचानक से वो बेहोश हो कर गिर जाता है. उसके ऊपर लकड़ी की अलमारी भी गिर जाती है.

जिम में वर्कआउट के बाद बेहोश होकर गिरा युवक, देखें वीडियो (Faridabad Spectrum Gym)

जिम में वर्कआउट करते वक्त हादसा: गिरने की आवाज सुन कर जिम में वर्कआउट कर रहा अभिमन्यु नाम का युवक आया और अलमारी को हटा कर युवक की जान बचाई. इसके बाद अभिमन्यु नीचे मौजूद साथियों को मदद के लिए बुला कर लाया. सभी ने मिलकर बिना कोई देरी किए युवक को अस्पताल पहुंचाया. घायल युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है. समय पर बचाव और प्राथमिक उपचार मिलने से युवक की हालत अच्छी बताई जा रही है. घायल युवक के सिर में गंभीर चोट आई, हालांकि समय पर बचाव और प्राथमिक उपचार मिलने से उसकी हालत अब ठीक है.

ये भी पढ़ें- नूंह में मकान गिरने से दबा परिवार, दो बच्चों की मौत, घायलों की हालत गंभीर, तेज बारिश के बाद हादसा - HOUSE COLLAPSE 2 DEAD IN NUH

ये भी पढ़ें- 1 बच्चे का बाप, 14 लाख का पैकेज, फिर भी गंदी हरकत... गुरुग्राम में मॉडल के सामने अश्लील हरकत करने वाला आरोपी गिरफ्तार - OBSCENE ACT IN FRONT OF MODEL