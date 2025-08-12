ETV Bharat / state

Watch: जिम में वर्कआउट के बाद बेहोश होकर गिरा युवक, लकड़ी की अलमारी के नीचे दबा, साथी ने ऐसे बचाई जान - YOUTH HEART ATTACK IN GYM

Youth Heart Attack In GYM: जिम में वर्कआउट के दौरान एक युवक अचानक बेहोश हो कर गिर गया. उसके साथियों ने जान बचाई.

Youth Heart Attack In GYM
Youth Heart Attack In GYM (Faridabad Spectrum Gym)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 12, 2025 at 12:59 PM IST

फरीदाबाद: स्पेक्ट्रम जिम में वर्कआउट करते वक्त एक युवक अचानक से बेहोश हो कर गिर गया. उसके साथ उसके ऊपर लकड़ी की अलमारी भी गिर गई. पास में एक्सरसाइज कर रहे युवक ने अकेले ही लकड़ी की भारी भरकम अलमारी को उठाया और जिम के बाकी साथियों को सूचित किया. सभी ने मिलकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है.

CCTV में कैद वारदात: इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें युवक वर्कआउट के दौरान पानी पीते नजर आ रहा है. इसके बाद वो अपना फोन चेक करता है. फोन को रखने के बाद जैसे ही वो अपनी टीशर्ट को लकड़ी की अलमारी में रखता है, तो संतुलन खोने लगता है. अचानक से वो बेहोश हो कर गिर जाता है. उसके ऊपर लकड़ी की अलमारी भी गिर जाती है.

जिम में वर्कआउट के बाद बेहोश होकर गिरा युवक, देखें वीडियो (Faridabad Spectrum Gym)

जिम में वर्कआउट करते वक्त हादसा: गिरने की आवाज सुन कर जिम में वर्कआउट कर रहा अभिमन्यु नाम का युवक आया और अलमारी को हटा कर युवक की जान बचाई. इसके बाद अभिमन्यु नीचे मौजूद साथियों को मदद के लिए बुला कर लाया. सभी ने मिलकर बिना कोई देरी किए युवक को अस्पताल पहुंचाया. घायल युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है. समय पर बचाव और प्राथमिक उपचार मिलने से युवक की हालत अच्छी बताई जा रही है. घायल युवक के सिर में गंभीर चोट आई, हालांकि समय पर बचाव और प्राथमिक उपचार मिलने से उसकी हालत अब ठीक है.

