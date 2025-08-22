बाड़मेर: सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज के बीच लोग रील के लिए अलग-अलग तरह के स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं. जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र के शोभाला दर्शन गांव में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां एक इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए बिजली विभाग को झूठी सूचना देकर पूरे सिस्टम को ठप करवा दिया. इसके बाद ट्रांसफार्मर पर चढ़कर रील बनाई. विभाग ने मामले में इन्फ्लुएंसर सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार, एक स्थानीय इन्फ्लुएंसर ने रील बनाने के लिए एक अजीब तरीका अपनाया. उसने बिजली विभाग को स्पार्किंग की झूठी सूचना दी. जिसके बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव की बिजली बंद कर दी. इसके बाद इन्फ्लुएंसर ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ा और अपने साथियों संग वीडियो शूट किया. इस वीडियो को गत 15 अगस्त को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया. जब यह ​वीडियो बिजली विभाग के अधिकारियों की नजरों में आया, तो डिस्कॉम ने सेड़वा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. जांच के बाद, पुलिस ने सेड़वा थाना क्षेत्र के शोभाला दर्शन गांव निवासी लूणाराम उर्फ यश उर्फ बाबू तस्कर सहित चार लोगों को बीएनएस की धारा 189 के तहत गिरफ्तार किया.

सेड़वा के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल विश्नोई ने अनुसार यह वीडियो सबसे पहले गत 17 अगस्त को गुड़ामालानी खंड के एक व्हाट्सएप ग्रुप में आया था. विभाग ने तुरंत इसकी जांच करवाई और एफआईआर दर्ज करवाई. उन्होंने बताया कि इस तरह की गतिविधियों से विभाग की छवि को नुकसान पहुंचता है. सेड़वा थाने के एएसआई पृथ्वी सिंह के मुताबिक मामले में पुलिस ने जांच के बाद लूणाराम पुत्र सखराम निवासी शोभाला दर्शन समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को बीएनएस की धारा 189 के तहत कोर्ट में पेश किया गया.