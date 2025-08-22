ETV Bharat / state

झूठी सूचना दे बंद करवाई गांव की बिजली, फिर ट्रांसफार्मर पर चढ़ बनाई रील, इन्फ्लुएंसर सहित 4 गिरफ्तार - 4 ARRESTED IN CONNECTION WITH REEL

बाड़मेर में रील बनाने के चक्कर में एक इन्फ्लुएंसर ने बिजली विभाग को झूठी सूचना दी और ट्रांसफार्मर पर चढ़कर रील बनाई.

Influencer makes reel by climbing on a transformer
ट्रांसफार्मर पर चढ़ रील बनाता इन्फ्लुएंसर (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read

बाड़मेर: सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज के बीच लोग रील के लिए अलग-अलग तरह के स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं. जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र के शोभाला दर्शन गांव में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां एक इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए बिजली विभाग को झूठी सूचना देकर पूरे सिस्टम को ठप करवा दिया. इसके बाद ट्रांसफार्मर पर चढ़कर रील बनाई. विभाग ने मामले में इन्फ्लुएंसर सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार, एक स्थानीय इन्फ्लुएंसर ने रील बनाने के लिए एक अजीब तरीका अपनाया. उसने बिजली विभाग को स्पार्किंग की झूठी सूचना दी. जिसके बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव की बिजली बंद कर दी. इसके बाद इन्फ्लुएंसर ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ा और अपने साथियों संग वीडियो शूट किया. इस वीडियो को गत 15 अगस्त को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया. जब यह ​वीडियो बिजली विभाग के अधिकारियों की नजरों में आया, तो डिस्कॉम ने सेड़वा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. जांच के बाद, पुलिस ने सेड़वा थाना क्षेत्र के शोभाला दर्शन गांव निवासी लूणाराम उर्फ यश उर्फ बाबू तस्कर सहित चार लोगों को बीएनएस की धारा 189 के तहत गिरफ्तार किया.

पढ़ें: रील बनाने के चक्कर में गई जान, स्विमिंग पूल में युवक की दर्दनाक मौत - SUDDEN DEATH OF YOUTH IN POOL

सेड़वा के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल विश्नोई ने अनुसार यह वीडियो सबसे पहले गत 17 अगस्त को गुड़ामालानी खंड के एक व्हाट्सएप ग्रुप में आया था. विभाग ने तुरंत इसकी जांच करवाई और एफआईआर दर्ज करवाई. उन्होंने बताया कि इस तरह की गतिविधियों से विभाग की छवि को नुकसान पहुंचता है. सेड़वा थाने के एएसआई पृथ्वी सिंह के मुताबिक मामले में पुलिस ने जांच के बाद लूणाराम पुत्र सखराम निवासी शोभाला दर्शन समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को बीएनएस की धारा 189 के तहत कोर्ट में पेश किया गया.

बाड़मेर: सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज के बीच लोग रील के लिए अलग-अलग तरह के स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं. जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र के शोभाला दर्शन गांव में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां एक इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए बिजली विभाग को झूठी सूचना देकर पूरे सिस्टम को ठप करवा दिया. इसके बाद ट्रांसफार्मर पर चढ़कर रील बनाई. विभाग ने मामले में इन्फ्लुएंसर सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार, एक स्थानीय इन्फ्लुएंसर ने रील बनाने के लिए एक अजीब तरीका अपनाया. उसने बिजली विभाग को स्पार्किंग की झूठी सूचना दी. जिसके बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव की बिजली बंद कर दी. इसके बाद इन्फ्लुएंसर ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ा और अपने साथियों संग वीडियो शूट किया. इस वीडियो को गत 15 अगस्त को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया. जब यह ​वीडियो बिजली विभाग के अधिकारियों की नजरों में आया, तो डिस्कॉम ने सेड़वा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. जांच के बाद, पुलिस ने सेड़वा थाना क्षेत्र के शोभाला दर्शन गांव निवासी लूणाराम उर्फ यश उर्फ बाबू तस्कर सहित चार लोगों को बीएनएस की धारा 189 के तहत गिरफ्तार किया.

पढ़ें: रील बनाने के चक्कर में गई जान, स्विमिंग पूल में युवक की दर्दनाक मौत - SUDDEN DEATH OF YOUTH IN POOL

सेड़वा के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल विश्नोई ने अनुसार यह वीडियो सबसे पहले गत 17 अगस्त को गुड़ामालानी खंड के एक व्हाट्सएप ग्रुप में आया था. विभाग ने तुरंत इसकी जांच करवाई और एफआईआर दर्ज करवाई. उन्होंने बताया कि इस तरह की गतिविधियों से विभाग की छवि को नुकसान पहुंचता है. सेड़वा थाने के एएसआई पृथ्वी सिंह के मुताबिक मामले में पुलिस ने जांच के बाद लूणाराम पुत्र सखराम निवासी शोभाला दर्शन समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को बीएनएस की धारा 189 के तहत कोर्ट में पेश किया गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

FAKE INFORMATION OF WIRE SPARKINGREEL MADE ON CLIMBING TRANSFORMERट्रांसफार्मर पर चढ़ बनाई रीलझूठी सूचना ने पहुंचाया जेल4 ARRESTED IN CONNECTION WITH REEL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते के आखिरी दिन बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, लेकिन Wipro–Tata Motors–BEL में दिखी मजबूती

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

6,6,6,6,6,6,6,6..., एशिया कप से पहले भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, देखें तूफानी शतक का धमाकेदार वीडियो

वृंदावन के गेस्ट हाउस में मिला पंजाब की युवती का शव; 5 दिन पहले ही आई थी रहने, संचालक हिरासत में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.