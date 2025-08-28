ETV Bharat / state

तलाकशुदा महिला से शादी करने गोरखपुर पहुंचा कानपुर का युवक, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी - GORAKHPUR NEWS

कार सवार हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम, मेडिकल कॉलेज में चल रहा युवक का इलाज.

गोरखपुर में युवक को गोली मारी.
गोरखपुर में युवक को गोली मारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read

गोरखपुर: गीडा क्षेत्र के नौसढ़ में बुधवार की देर रात कानपुर के रहने वाले 24 वर्षीय राहुल गौतम को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल राहुल को उसके दोस्त ने स्कूटी से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि राहुल कानपुर के काकादेव का निवासी है. तीन दिन पहले वह गोरखपुर पहुंचा. उसने पुलिस को दिए बयान में बताया कि एक तलाकशुदा युवती से वह शादी करने गोरखपुर आया है.

पुलिस के मुताबिक, राहुल बस स्टेशन के पास एक होटल में रुका था. बुधवार रात उसने अपने एक दोस्त को मिलने के लिए बुलाया. दोस्त उसे स्कूटी से रामगढ़ ताल घूमाने ले गया. देर रात करीब 2 बजे दोनों नौसड़ के आगे एक जगह पर चाय पी रहे थे. तभी अचानक वहां एक कार आकर रुकी. उसमें से उतरे दो युवकों में से एक ने राहुल पर गोली चला दी. गोली राहुल के कंधे में जा लगी. इसके बाद उसका दोस्त तुरंत उसे स्कूटी से जिला अस्पताल ले गया. वहीं से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

रामगढ़ताल थाना पुलिस को डायल 112 के जरिए सूचना मिली. पुलिस ने गुरुवार सुबह मेडिकल कॉलेज पहुंचकर राहुल का बयान लिया. जांच में पता चला कि वारदात गीडा थाना क्षेत्र में हुई है. इसके बाद रामगढ़ताल पुलिस ने पूरी जानकारी गीडा थाने को दी. फिलहाल, गीडा पुलिस बयान दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत करने की तैयारी में है. राहुल पर हमले के पीछे क्या वजह है और इसमें कौन लोग शामिल हैं, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. पुलिस इन बिंदुओं पर जांच कर रही है.

राहुल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस मामले में उस तलाकशुदा महिला से भी पूछताछ के प्रयास में पुलिस है, जिससे वह शादी करने आया था. इस संबंध में इंस्पेक्टर गीडा पीके सिंह ने कहा कि मामले की तफ्तीश कर रहे हैं. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: अचानक मोबाइल नंबर बंद; कानपुर में साइबर ठगों ने ई-सिम एलॉट करा बैंक खाते से निकाले 1 करोड़ 28 लाख

गोरखपुर: गीडा क्षेत्र के नौसढ़ में बुधवार की देर रात कानपुर के रहने वाले 24 वर्षीय राहुल गौतम को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल राहुल को उसके दोस्त ने स्कूटी से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि राहुल कानपुर के काकादेव का निवासी है. तीन दिन पहले वह गोरखपुर पहुंचा. उसने पुलिस को दिए बयान में बताया कि एक तलाकशुदा युवती से वह शादी करने गोरखपुर आया है.

पुलिस के मुताबिक, राहुल बस स्टेशन के पास एक होटल में रुका था. बुधवार रात उसने अपने एक दोस्त को मिलने के लिए बुलाया. दोस्त उसे स्कूटी से रामगढ़ ताल घूमाने ले गया. देर रात करीब 2 बजे दोनों नौसड़ के आगे एक जगह पर चाय पी रहे थे. तभी अचानक वहां एक कार आकर रुकी. उसमें से उतरे दो युवकों में से एक ने राहुल पर गोली चला दी. गोली राहुल के कंधे में जा लगी. इसके बाद उसका दोस्त तुरंत उसे स्कूटी से जिला अस्पताल ले गया. वहीं से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

रामगढ़ताल थाना पुलिस को डायल 112 के जरिए सूचना मिली. पुलिस ने गुरुवार सुबह मेडिकल कॉलेज पहुंचकर राहुल का बयान लिया. जांच में पता चला कि वारदात गीडा थाना क्षेत्र में हुई है. इसके बाद रामगढ़ताल पुलिस ने पूरी जानकारी गीडा थाने को दी. फिलहाल, गीडा पुलिस बयान दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत करने की तैयारी में है. राहुल पर हमले के पीछे क्या वजह है और इसमें कौन लोग शामिल हैं, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. पुलिस इन बिंदुओं पर जांच कर रही है.

राहुल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस मामले में उस तलाकशुदा महिला से भी पूछताछ के प्रयास में पुलिस है, जिससे वह शादी करने आया था. इस संबंध में इंस्पेक्टर गीडा पीके सिंह ने कहा कि मामले की तफ्तीश कर रहे हैं. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: अचानक मोबाइल नंबर बंद; कानपुर में साइबर ठगों ने ई-सिम एलॉट करा बैंक खाते से निकाले 1 करोड़ 28 लाख

For All Latest Updates

TAGGED:

GORAKHPUR YOUTH SHOTKANPUR YOUTH SHOTGORAKHPUR WEDDING YOUNG MAN SHOTगोरखपुर युवक को गोली मारीGORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; बागपत की दो सगी बहनों की मौत, आगरा के भी 3 लोगों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.