पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए न केवल नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि वन्यजीव सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी खड़ा कर दिया.

ज्यादा लाइक्स और व्यूज के लिए नियमों का उल्लंघन: मामला पीलीभीत टाइगर रिजर्व की माला रेंज का है. यह कोर फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है. यहां खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहने वाले युवक ने वीडियो ड्रोन की मदद से वीडियो शूट किया और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया.

वीडियो की जांच कर रहा विभाग (Video Credit: ETV Bharat)

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो: पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि अरबाज अंसारी नाम के युवक ने जंगल के अंदर ड्रोन उड़ाकर वीडियो शूट किया और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया. युवक ने सड़क किनारे जंगल में उतरकर बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाया.

संवेदनशील जंगल क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध: संवेदनशील जंगल क्षेत्रों या किसी भी संरक्षित वन्य क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इससे वन्यजीवों को खतरा हो सकता है और उनकी गतिविधियां प्रभावित होती हैं. युवक की यह करतूत न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है.

शिकार के मामले भी सामने आये थे: पीलीभीत टाइगर रिजर्व की माला रेंज पहले से ही संवेदनशील इलाकों में गिनी जाती है. यहां शिकारियों की मौजूदगी और शिकार के मामले सामने आ चुके हैं. पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है. तथ्यों के आधार पर संबंधित युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- गोशाला बनी 15 गोवंशों की कब्रगाह; हिंदू संगठनों के हंगामे पर पीलीभीत DM ने की बड़ी कार्रवाई, ग्राम पंचायत सचिव निलंबित