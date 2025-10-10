ETV Bharat / state

विदेश में नौकरी के नाम पर 300 युवकों से 3 करोड़ की ठगी,  5 पर FIR

29 युवकों को पश्चिमी अफ्रीका के बेनिन का फर्जी वीजा और टिकट देकर मुंबई भेजा गया था. . जानिए कैसे हुआ खुलासा?.

JOB SCAM IN MUZAFFARPUR
मुजफ्फरपुर में करोड़ों की ठगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 10, 2025 at 4:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी कंपनी के जरिए बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. विदेश में नौकरी दिलाने और हवाई जहाज से भेजने के झांसे में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं से करीब तीन करोड़ रुपये की ठगी की गई है. अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित इम्पेरियल इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी के संचालकों ने वेस्ट अफ्रीका में स्काई ग्रिड संस्था में नौकरी का लालच देकर युवाओं को फंसाया था.

फर्जी कंपनी का मालिक और कर्मचारी फरार: कंपनी के मालिक और कर्मचारी फिलहाल फरार हैं, जबकि पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. पीड़ित युवाओं का आरोप है कि 90 हजार रुपये के लालच में उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अंत में उन्हें धोखा मिला.

मुजफ्फरपुर में करोड़ों की ठगी (ETV Bharat)

फर्जी वीजा-टिकट का जाल बिछाया: कंपनी के लोगों ने बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कई जिलों से करीब 300 से अधिक बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया. वेस्ट अफ्रीका के बेनिन देश में नौकरी दिलाने का दावा करते हुए 90 हजार रुपये की मांग की गई, जिसमें पासपोर्ट, वीजा, हवाई टिकट और रहने-खाने की पूरी व्यवस्था शामिल बताई गई.

युवाओं का कराया मेडिकल जांच: पीड़ितों ने बताया कि मेडिकल जांच के नाम पर अतिरिक्त तीन हजार रुपये भी वसूले गए. शाम को बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराने के बाद रात में ही मोबाइल पर ई-वीजा भेज दिया जाता था, जो वास्तव में फर्जी था. अमेरिका और यूरोप के देशों के वीजा का भी झांसा दिया गया, लेकिन सब कुछ एक सुनियोजित फर्जीवाड़ा साबित हुआ.

JOB SCAM IN MUZAFFARPUR
जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

एयरपोर्ट पर खुला खेल, लौटे खाली हाथ: ठगी का पर्दाफाश तब हुआ जब 29 युवाओं को पश्चिमी अफ्रीका भेजने के नाम पर फर्जी वीजा और टिकट देकर मुंबई एयरपोर्ट रवाना किया गया. एयरपोर्ट पर जांच के दौरान वीजा फर्जी निकलने पर सभी युवा लौट आए. इसी तरह दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कई युवाओं के दस्तावेज फर्जी पाए गए.

पहले मेडिकल जांच, फिर लगाया टीका: मुंबई पहुंचे युवाओं को हॉस्पिटाल में टीका लगवाने के नाम पर और धोखा दिया गया. वापस लौटकर जब पीड़ित बैरिया स्थित मॉल में कंपनी के ऑफिस पहुंचे, तो वहां ताला लटका मिला. इससे गुस्साए युवाओं ने ऑफिस के बाहर हंगामा मचा दिया.

हंगामे पर पहुंची पुलिस: हंगामे की सूचना मिलते ही सिटी एसपी कोटा किरण कुमार, एसडीपीओ टाउन-2 बिनीता सिन्हा और अहियापुर थानेदार रोहन कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. अधिकारियों ने पीड़ित युवाओं को समझा-बुझाकर शांत किया और उनकी लिखित शिकायत पर अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई. एफआईआर में झारखंड के धनबाद जिले के कलरास रोड भटकुलिया निवासी अभिषेक कुमार, रंजीत कुमार शर्मा, संदीप कुमार, विनय शर्मा और मो. अरमान को मुख्य आरोपी बनाया गया है.

JOB SCAM IN MUZAFFARPUR
मुजफ्फरपुर में विदेश में नौकरी का झांसा (ETV Bharat)

पीड़ितों की आपबीती: दरभंगा के बसतवारा निवासी मो. साबिर ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि 19 सितंबर को ऑफिस पहुंचे तो सीट फुल होने की बात कही गई, लेकिन मेडिकल अनफिट युवाओं की जगह भेजने का लालच दिया. 21 सितंबर को जूरनछपरा के पैथोलॉजी सेंटर में मेडिकल कराया गया और फिटनेस सर्टिफिकेट पर शाम को करार कराया. रात 11 बजे मोबाइल पर वीजा भेजा गया, जिस पर शक हुआ क्योंकि इतनी जल्दी असंभव था.

"रुपये के लिए दबाव बनाकर 90 हजार लिए गए और 8 अक्टूबर को मुंबई फ्लाइट का झांसा दिया. साबिर जैसे कई युवाओं ने अपना सब कुछ बेचकर पैसे जुटाए, लेकिन अंत में हाथ खाली रह गया." - मो. साबिर, पीड़ित, दरभंगा

job Scam In Muzaffarpur
300 से अधिक बेरोजगार युवाओं से ठगी (ETV Bharat)

फरारों की तलाश में पुलिस: अहियापुर एसडीपीओ बिनीता सिन्हा ने बताया कि विदेश नौकरी और वीजा के नाम पर ठगी की शिकायत पर पुलिस सक्रिय है. आवेदनों के आधार पर साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, कंपनी ने तीन माह में ही तीन करोड़ से अधिक की उगाही की है. पुलिस टीमें संचालकों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं. बैरिया मॉल में तीन माह से चल रहे इस रैकेट का पर्दाफाश होने से अन्य जिलों में भी सतर्कता बरतने की जरूरत है.

"पुलिस साक्ष्य एकत्र कर रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी." - बिनीता सिन्हा, अहियापुर एसडीपीओ

ये भी पढ़ें-आप भी विदेश में करना चाहते हैं नौकरी तो ऐसे ठगों से हो जाए सावधान! पुलिस ने 8 को किया गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

FOREIGN JOB SCAM IN MUZAFFARPURFRAUD IN MUZAFFARPURYOUTH DUPED IN MUZAFFARPURमुजफ्फरपुर में करोड़ों की ठगीJOB SCAM IN MUZAFFARPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.