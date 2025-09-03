ETV Bharat / state

शिवनाथ नदी में बहा युवक, एसडीआरएफ चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन, मासूम बच्चे को बचाने नदी में कूदा था योगेंद्र

शिवनाथ नदी में बच्चे को बचाने के लिए कूदा युवक तेज बहाव में बह गया.पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू जारी है.

Youth drowned in Shivnath river
शिवनाथ नदी में बहा युवक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2025 at 3:01 PM IST

दुर्ग : दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी में डूब रहे बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूदा एक युवक लापता हो गया है. जिसका खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना पुलगांव थाना क्षेत्र की है.जहां मंगलवार शाम को एसडीआरएफ को सूचना दी गई कि एक बच्चा शिवनाथ नदी के एनीकट में फंसा है.

बच्चे को बचाने नदी में कूदा युवक बहा : सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची.लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नदी में दो युवक कूदे थे.दोनों युवक एनीकट के पास फंसे बच्चे तक पहुंचे,जिसमें से एक युवक ने बच्चे को सुरक्षित अपने साथ पकड़कर बाहर निकाला.लेकिन वापसी के समय दूसरा युवक बह गया.इस घटना में बच्चे की जान तो बच गई लेकिन दूसरा युवक तेज बहाव में बह गया.

कौन था बहने वाला युवक : जो युवक शिवनाथ नदी में बहा है उसका नाम योगेंद्र ठाकुर है.जिसने एक अन्य युवक के साथ नदी में छलांग लगाई थी. स्थानीय लोगों की माने तो शाम 5 बजे 12 साल का बच्चा खेलते समय नदी में गिरा था.जो एनीकट में जाकर फंसा था.जब गांव में ये बात पता चली तो दो युवक बिना देरी किए नदी में कूद गए.जिसमें से एक युवक ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.लेकिन 28 साल का योगेंद्र ठाकुर नदी में बह गया.

शिवनाथ नदी में बहा युवक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शाम को सूचना मिली थी कि एक बच्चा शिवनाथ नदी में गिर गया है.जो एनीकट में जाकर फंसा है और जीवित है.हमारी टीम मौके पर पहुंची तब तक बच्चे को सुरक्षित स्थानीय युवक ने बचा लिया था.लेकिन इस युवक के साथ नदी में कूदा दूसरा युवक तेज बहाव के कारण बह गया.जिसकी तलाश की जा रही है. नदी में पानी का बहाव काफी तेज है.हमने 12 बजे स्कूबा के जरिए युवक को खोजने की कोशिश की,लेकिन वो नहीं मिला.अब 12 बजे के बाद नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ा है,जिसके कारण स्कूबा करना आसाना नहीं है.इसलिए नदी के ऊपर पेट्रोलिंग करके तलाश की जा रही है- हबीब खान, एसडीआरएफ

परिजनों को योगेंद्र के सुरक्षित वापसी की उम्मीद : आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से एसडीआरएफ की टीम लगातार योगेंद्र की तलाश कर रही है.लेकिन शिवनाथ नदी में पानी के तेज बहाव के कारण तलाशी अभियान में दिक्कतें आ रही हैं. एसडीआरएफ के मुताबिक नदी की गहराई और तेज धार के कारण सर्च ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण बन गया है. वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र के परिजन और ग्रामीण नदी किनारे डटे हुए हैं. सभी को उम्मीद है कि योगेंद्र सुरक्षित वापस आ जाएगा. गांव के सरपंच ने भी एसडीआरएफ टीम पर भरोसा जताते हुए कहा है कि वे जल्द ही योगेंद्र को ढूंढ निकालेंगे.

शिवनाथ नदी
रेस्क्यू ऑपरेशन

