नाला में बाइक समेत बहा युवक, अचानक जल स्तर बढ़ने पर हुआ हादसा

धमतरी के नगरी ब्लॉक में बाइक सवार उफनते नाले में बह गया.

YOUTH DROWNED IN DRAIN
नाला में बाइक समेत बहा युवक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 16, 2025 at 5:03 PM IST

2 Min Read
धमतरी : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बाइक सवार की जान पर बन आई. बाइक सवार ने अपने साथी के साथ उफनते नाले को पार करने का जोखिम उठाया.जैसे ही बाइक नाले के बीच में गई वो तेज बहाव में फंस गई और बाइक सवार गाड़ी समेत बह गया. गनीमत रही कि बाइक सवार को तैरना आता था.इस वजह से वो नाले से तैरकर बाहर आ गया.

कहां हुई घटना ?: नगरी ब्लॉक में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पुल पुलिया की सख्त जरूरत है. सिंगपुर पठार के पास एक रपटा है जहां पर बारिश के दिनों में पानी का बहाव बढ़ जाता है. बीते 15 सितंबर को अचानक पानी बढ़ जाने के बाद बाइक सवार नाला पार कर रहा था. लेकिन पानी के बहाव में फंसने के कारण वो बाइक समेत बह गया.

नाला में बाइक समेत बहा युवक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे हुआ हादसा ?: प्रत्यक्षदर्शी पीटीआई वीरेंद्र साहू ने बताया कि दुगली खेल में वह बच्चों को लेकर गए हुए थे. वापस लौटते वक्त जैसे ही बच्चों को पार करवा खुद भी पार हुए पानी अचानक बढ़ गया. पीछे जो व्यक्ति बाइक में आ रहा था उसको सभी लोगों ने चिल्ला कर मना किया. फिर भी वह बाइक के साथ बढ़ता गया और बह गया. आगे तैरकर वह बचकर सुरक्षित निकल गया. उसके बाद वह वहां से निकल गए थे. ग्रामीण बता रहे थे कि पानी का बहाव अचानक बढ़ जाता है और अचानक कम भी हो जाता है.

Youth drowned in drain along with bike
रपटा पार करते हुए बहा युवक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उफनते नाले को पार करते हैं बच्चे : पठार में पढ़ने के लिए बेद्राचुआ और मूलगांव के लगभग 30 बच्चे पहुंचते हैं. ऐसे पानी के समय उन्हें बड़ी परेशानी होती है. 15 सितंबर को इस रपटा में अचानक पानी बढ़ गया. एक व्यक्ति अपनी बहादुरी दिखाते हुए बाइक से उसको पार करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाया और बाइक सहित बह गया. जिसका वीडियो सामने आया है. वीडियो में वह आगे तैरकर निकलते हुए दिखाई दे रहा है. लेकिन उसके बाइक की स्थिति क्या हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है.


TAGGED:

DRAIN ALONG WITH BIKESUDDEN RISE IN WATER LEVELनगरी ब्लॉकबाइक समेत बहा युवकYOUTH DROWNED IN DRAIN

