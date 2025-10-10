ETV Bharat / state

वाराणसी में युवक की संदिग्ध हालात में मौत; मां ने बहू पर लगाया गंभीर आरोप, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम लिए भेज दिया है.

दीपक तिवारी (फाइल फोटो)
दीपक तिवारी (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : भेलूपुर थाना अंतर्गत बड़ी पटिया में युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम लिए भेज दिया है. युवक की मां ने बहू पर गंभीर आरोप लगाया है. शिकायत के बाद पुलिस बहू से पूछताछ कर रही है.

एसीपी गौरव कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

परिजनों के मुताबिक, वाराणसी के भेलूपुर स्थित बड़ी पटिया में सावित्री देवी उर्फ शोभा तिवारी (50) पिछले 25 वर्षों से रहती थीं. उन्होंने अपनी बहन के लड़के दीपक (25) को गोद लिया था. दीपक ने तीन साल पहले लव मैरिज शादी की थी, दोनों से एक 10 माह का लड़का भी है.


मां शोभा तिवारी का आरोप है कि वह बेटे से मिलने नहीं देती थी. आरोप है कि मिलने पर आत्महत्या करने की धमकी देती थी. उनका आरोप है कि घर अपने नाम करने के लिए बार-बार झगड़ा करती है. एक 10 माह का बच्चा है.


स्थानी पार्षद मदन मोहन तिवारी ने कहा कि युवक की मां का आरोप है कि उसकी पत्नी ने जहर देकर घटना को अंजाम दिया है. पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही आगे की जानकारी हो पाएगी.


भेलूपुर एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि भेलूपुर पुलिस को सूचना मिली है कि बड़ी पटिया में किसी की हत्या हो गई है. पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों के तहरीर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि युवक की मां के आरोप पर पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है.

यह भी पढ़ें : 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, पैर में लगी गोली

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI NEWSYOUTH DIES IN VARANASIYOUNG MAN DEAD BODYUP NEWSVARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.