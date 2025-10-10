वाराणसी में युवक की संदिग्ध हालात में मौत; मां ने बहू पर लगाया गंभीर आरोप, पुलिस जांच में जुटी
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम लिए भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 8:39 PM IST
वाराणसी : भेलूपुर थाना अंतर्गत बड़ी पटिया में युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम लिए भेज दिया है. युवक की मां ने बहू पर गंभीर आरोप लगाया है. शिकायत के बाद पुलिस बहू से पूछताछ कर रही है.
परिजनों के मुताबिक, वाराणसी के भेलूपुर स्थित बड़ी पटिया में सावित्री देवी उर्फ शोभा तिवारी (50) पिछले 25 वर्षों से रहती थीं. उन्होंने अपनी बहन के लड़के दीपक (25) को गोद लिया था. दीपक ने तीन साल पहले लव मैरिज शादी की थी, दोनों से एक 10 माह का लड़का भी है.
मां शोभा तिवारी का आरोप है कि वह बेटे से मिलने नहीं देती थी. आरोप है कि मिलने पर आत्महत्या करने की धमकी देती थी. उनका आरोप है कि घर अपने नाम करने के लिए बार-बार झगड़ा करती है. एक 10 माह का बच्चा है.
स्थानी पार्षद मदन मोहन तिवारी ने कहा कि युवक की मां का आरोप है कि उसकी पत्नी ने जहर देकर घटना को अंजाम दिया है. पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही आगे की जानकारी हो पाएगी.
भेलूपुर एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि भेलूपुर पुलिस को सूचना मिली है कि बड़ी पटिया में किसी की हत्या हो गई है. पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों के तहरीर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि युवक की मां के आरोप पर पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है.
