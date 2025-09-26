डीग : सिर में गोली लगने से युवक की मौत...वजह तलाश रही पुलिस
डीग के पसोरा गांव में खेत गए युवक की सिर में गोली लगने से मौत हो गई. वह पंजाब में पहलवानी करता था.
डीग: जिले के खोह थाना क्षेत्र के पसोपा गांव में शुक्रवार सुबह युवक की गोली लगने से मौत हो गई. उसके सिर में गोली लगी थी.युवक सुबह 10:30 बजे खेतों की तरफ गया था, तभी वहां गोली लग गई. युवक अविवाहित था और पंजाब के कोल्हापुर में पहलवानी करता था. सूचना पर पुलिस पहुंची और शव डीग अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.
खोह थाना प्रभारी विशम्भर दयाल ने बताया कि कंट्रोल रूम से एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना मिली. हम पसोपा के जंगल में पहुंचे तो वहां के निवासी राधे (22) पुत्र रतीराम का शव पड़ा था. शव डीग अस्पताल पहुंचाया. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपा. रिपोर्ट का इंतजार है. गोली कैसे लगी, पुलिस पता लगा रही है. इस बीच, ग्रामीणों ने बताया कि वे मौके पर पहुंचे तो राधे अचेत पड़ा था. उसके सिर में गोली लगी थी.
खोह थाना प्रभारी विशम्भर दयाल ने बताया कि घटना की सूचना पर एएसपी अखिलेश शर्मा, सीओ मनीष गुर्जर, डीग कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह मीणा भी मौके पर गए और घटना की जानकारी ली. एफएसएल टीम बुलाई और साक्ष्य जुटाए. इस बीच, एफएसएल टीम डीग अस्पताल की मोर्चरी भी पहुंची. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.