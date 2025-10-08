ETV Bharat / state

फरीदाबाद में ट्रेन की चपेट में आया युवक, मौके पर दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस

फरीदाबाद: फरीदाबाद के न्यू टाउन रेलवे स्टेशन के पास एक 25 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. घटना सुबह लगभग 6:15 बजे हुई, जब युवक दिल्ली-मथुरा लाइन पर ट्रेन ट्रैक पार कर रहा था. तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर से युवक का शव ट्रैक पर लगभग 200 मीटर तक घसीटता चला गया.

ट्रेन की चपेट में आया युवक: इस बारे में जीआरपी पुलिस के सिपाही हीरालाल ने बताया कि, " बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना दी गई थी कि दिल्ली-मथुरा की ओर जाने वाली ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा है, जो ट्रेन की चपेट में आने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक के शव को रेलवे ट्रैक से हटाकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. मृतक के पास से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिला, वह लाल रंग की शर्ट और नीली जींस पहने था. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है."

जांच में जुटी पुलिस: पुलिस की मानें तो हादसे के समय युवक के माथे पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे स्पष्ट है कि टक्कर बहुत जोरदार थी. पुलिस मृतक की पहचान करने और परिजनों से संपर्क स्थापित करने में जुटी हुई है. इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.