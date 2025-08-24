ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत, 4 घायल

हरिद्वार जिले के रुड़की में सड़क हादसे में एक की मौत और चार लोग गंभीर घायल हो गए.

रुड़की में भीषण सड़क हादसा (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 24, 2025 at 1:03 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. दरअसल यहां पर एक सीमेंट केमिकल कैप्सूल ट्रक ने बाइक सवार और एक लोडर वाहन को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि लोडर में सवार एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया है. हालांकि अभी तक पुलिस को इस मामले में तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

बीती देर रात झबरेड़ा थाना क्षेत्र में इकबालपुर मार्ग पर साबतवली गांव के पास एक सीमेंट केमिकल कैप्सूल ट्रक ने सामने से आ रहे एक लोडर वाहन (छोटा हाथी) को टक्कर मार दी, इसके बाद कैप्सूल ने बाइक सवार को भी अपनी चपेट में ले लिया. बताया गया है कि सीमेंट केमिकल कैप्सूल इकबालपुर की तरफ जा रहा था, हादसे के बाद सीमेंट केमिकल कैप्सूल ट्रक सड़क किनारे धंस गया. वहीं हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई.

हादसे की जानकारी मिलते ही तत्काल झबरेड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, पुलिस ने देखा कि हादसे में बाइक सवार सिताब सिंह निवासी डेलना थाना झबरेड़ा की मौत हो चुकी थी. वहीं लोडर वाहन में सवार एक महिला आंचल और तीन पुरुष घायल हो गए, उधर हादसे की जानकारी पाकर कांग्रेस के झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली.

इस दौरान विधायक ने मृतक के परिवार वालों को सांत्वना दी. वहीं सभी घायलों को पुलिस ने आनन-फानन में अलग-अलग वाहनों से अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है. बताया जा रहा है कि घायलों में विकास और शुभम, निवासी भगवानपुर थाना देवबंद जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चिकित्सकों ने विकास की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है. हालांकि पुलिस को अभी तक इस मामले में तहरीर नहीं मिली है.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि साबतवाली गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घटनास्थल पर तीन गाड़ियां आपस में टकराई हुई मिली. इस दौरान बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी. जिसकी पहचान 40 वर्षीय सिताब सिंह, निवासी डेलना के रूप में हुई है, जो किसान था. उन्होंने बताया कि छोटा हाथी में एक महिला और तीन पुरुष सवार थे, जो एक कंपनी से काम कर वापस अपने घर लौट रहे थे, जिनको हादसे में गंभीर चोटें आई हैं. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

