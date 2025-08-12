रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में एक युवक अपनी प्रेमिका के साथ पटरी पर दौड़ रही ट्रेन के सामने कूद गया, जिसमें युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी प्रेमिका गंभीर रूप से घायल हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों पिछले सप्ताह घर से फरार थे, हालांकि युवती की मंगनी होने वाली थी, वहीं इससे पहले कि युवती की सगाई होती तो वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक युवक तीन बच्चों का पिता था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हालांकि युवती की हालत गंभीर बनी है, जिसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है. वहीं युवक की मौत से पहले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

भगवानपुर थाना क्षेत्र में दो परिवार उत्तर प्रदेश से आकर रहने लगे थे, बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के युवक युवती में प्रेम प्रसंग हो गया. युवक पहले से ही शादीशुदा था और तीन बच्चों का पिता था. वहीं पिछले सप्ताह दोनों उस वक्त घर से फरार हुए, जब युवती की सगाई होने वाली थी. तभी से दोनों के परिवार उनकी तलाश में जुटे हुए थे. वहीं सोमवार को दोनों ने रुड़की के रहीमपुर गांव स्थित रेलवे फाटक के पास ट्रेन के सामने कूद कर खुदकुशी करने का प्रयास किया. जिसमें युवक की ट्रेन से कटकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को घायल अवस्था में उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. इसी के साथ पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, वीडियो में दोनों रेलवे ट्रेक के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप लोग कहां के रहने वाले हो और यहां पर बारिश में क्यों खड़े हुए हो. बताया गया है कि युवक व युवती का परिवार उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर का रहने वाला है और आपस में पहले से ही रिश्तेदार भी है. वर्तमान में दोनों परिवार रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में रह रहा था. घटना से दोनों के परिवारों में मातम का माहौल है.

