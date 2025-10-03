ETV Bharat / state

एएसपी की कार की टक्कर से युवक की मौत, धरने पर बैठे परिजन, सहमति बनने के बाद परिजनों ने लिया शव

कार की टक्कर से युवक की मौत के बाद परिजन धरने पर बैठे गए. उनकी मांगों पर सहमति बनने के बाद शव लिया गया है.

Family members sit on protest
धरने पर बैठे परिजन (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2025 at 4:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू: पुलिस अधिकारी की कार की टक्कर से 25 वर्षीय युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे. अब 17 घंटे बाद पुलिस-प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनने के बाद युवक का शव लेने को राजी हो गए. इससे पहले सुबह जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे चल रहा धरने प्रदर्शन में भाजपा विधायक हरलाल सहारण भी कूद पड़े और ग्रामीण पुलिस प्रशाशन के खिलाफ नारेबाज़ी करने लगे थे.

एएसपी लोकेंद्र दादरवाल ने बताया कि कालिका यूनिट टीम प्रभारी एएसपी राजकार्य कर लौट रहे थे. इस दौरान सरदारशहर रोड पर गुरुवार रात करीब 9 बजे बालरासर आथूना के पास एएसपी की कार की टक्कर से बाइक सवार अरविंद घायल हो गया था. जिसे जिला अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

इन बातों पर सहमति के बाद धरना हुआ समाप्त (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: दशहरे की खुशियां मातम में बदलीं, चूरू और अलवर में हादसों ने छीनी दो जिंदगियां

हादसे के बाद आक्रोशित हुए ग्रामीण: हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीण पहले सड़क जाम कर बैठ गए. शुक्रवार सुबह दस बजे मोर्चरी के आगे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने और परिवार को संविदा पर नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. करीब चार घंटे के प्रदर्शन के बाद एएसपी लोकेंद्र दादरवाल की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों से हुई करीब एक घंटे की वार्ता सफल रही. इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव लेने को राजी हुए .वार्ता में एएसपी लोकेंद्र दादरवाल, विधायक हरलाल सहारण, डीएसपी सुनील झाझडिया और एसडीएम मौजूद रहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUTH HIT BY ACP CAR IN CHURUBODY TAKEN AFTER CONSENTPROTEST OF VILLAGERS IN CHURUकार की टक्कर से युवक की मौतYOUTH DIED IN ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रात में शरीर में नजर आएं ये लक्षण हो जाएं सावधान! लिवर डैमेज का हो सकता है संकेत

Perplexity Comet ब्राउज़र अब सभी के लिए फ्री में उपलब्ध, जानें इसके खास फीचर्स की लिस्ट

Snapchat ने बदली पॉलिसी, अब 5GB से ज्यादा Memories सेव करने पर देना होगा पैसा

बीकानेर में 400 साल पुरानी परंपरा, पुष्करणा समाज के सामूहिक विवाह का मुहूर्त निकला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.