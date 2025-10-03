एएसपी की कार की टक्कर से युवक की मौत, धरने पर बैठे परिजन, सहमति बनने के बाद परिजनों ने लिया शव
कार की टक्कर से युवक की मौत के बाद परिजन धरने पर बैठे गए. उनकी मांगों पर सहमति बनने के बाद शव लिया गया है.
Published : October 3, 2025 at 4:32 PM IST
चूरू: पुलिस अधिकारी की कार की टक्कर से 25 वर्षीय युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे. अब 17 घंटे बाद पुलिस-प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनने के बाद युवक का शव लेने को राजी हो गए. इससे पहले सुबह जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे चल रहा धरने प्रदर्शन में भाजपा विधायक हरलाल सहारण भी कूद पड़े और ग्रामीण पुलिस प्रशाशन के खिलाफ नारेबाज़ी करने लगे थे.
एएसपी लोकेंद्र दादरवाल ने बताया कि कालिका यूनिट टीम प्रभारी एएसपी राजकार्य कर लौट रहे थे. इस दौरान सरदारशहर रोड पर गुरुवार रात करीब 9 बजे बालरासर आथूना के पास एएसपी की कार की टक्कर से बाइक सवार अरविंद घायल हो गया था. जिसे जिला अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
हादसे के बाद आक्रोशित हुए ग्रामीण: हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीण पहले सड़क जाम कर बैठ गए. शुक्रवार सुबह दस बजे मोर्चरी के आगे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने और परिवार को संविदा पर नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. करीब चार घंटे के प्रदर्शन के बाद एएसपी लोकेंद्र दादरवाल की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों से हुई करीब एक घंटे की वार्ता सफल रही. इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव लेने को राजी हुए .वार्ता में एएसपी लोकेंद्र दादरवाल, विधायक हरलाल सहारण, डीएसपी सुनील झाझडिया और एसडीएम मौजूद रहे.