मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक का शव बरामद हुआ है. जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हरिसभा चौक स्थित एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब 32 वर्षीय दुकानदार का शव संदिग्ध हालात में मिला. सूचना पर स्थानीय लोग जुट गए और पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई. घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

पश्चिम बंगाल का रहने वाला था युवक : मृतक की पहचान परेश पाल के रूप में हुई है. वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और पिछले 12 वर्षों से मुजफ्फरपुर में रहकर कंप्यूटर और मोबाइल रिपेयरिंग का काम रहा था. परेश अपने परिवार के साथ नगर थाना क्षेत्र के गुदरी रोड में रहता था.

सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने गया और फिर.. : परिजनों ने बताया कि परेश रोज की तरह सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने गया था. इसके बाद अचानक सूचना मिली कि उसका शव दुकान में है. परिजनों ने घटना को आत्महत्या मानने से इंकार किया है. मृतक का किसी से पारिवारिक विवाद भी नहीं था.

'आत्महत्या नहीं हत्या है' : मृतक के रिश्तेदार पश्मित पात्रा ने कहा कि परेश पाल का शव उनकी खुद की दुकान में नहीं, बल्कि पास की एक अन्य मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में पाया गया है. सवाल यह है कि वे वहां क्यों और कैसे पहुंचे. रिश्तेदारों ने आशंका जताई कि उनकी हत्या कर शव को लटका दिया गया है.

FSL की टीम भी कर रही जांच : इधर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मिठनपुरा थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

''मृतक के मुंह पर टेप लगे होने की बात सामने आई है. हालांकि मृतक का हाथ खुला हुआ था, जिससे यह घटना संदेहास्पद प्रतीत हो रही है. पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी.''- सुरेश कुमार, टाउन डीएसपी

हर एंगल तलाश रही है पुलिस : घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों के बीच भी दहशत और आक्रोश का माहौल है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. हालांकि शव की बरामदगी के बाद से इलाके में सनसनी है.

