हल्द्वानी: ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करना एक युवक को भारी पड़ गया. साइबर ठगों ने युवक के खाते से 1.93 लाख रुपये उड़ा लिए. पीड़ित की तहरीर पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रोड देवलचौड़ बंदोबस्ती महाकालिका विहार काॅलोनी निवासी भगवान सिंह ट्रांसपोर्ट नगर ने एक फार्मा कंपनी में काम करता है. बीती 15 जुलाई को उसके सहकर्मी दिनेश ने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया. इसके कुछ देर बाद दिनेश ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, धनराशि रिफंड पाने के लिए दिनेश ने गूगल पर कस्टमर केयर नंबर खोजा तो वहां एक मोबाइल नंबर मिला. इस पर कॉल की तो कॉलर ने स्वयं को कंपनी का अधिकारी बताया और रिफंड प्राप्त करने हेतु वीडियो कॉल कर स्क्रीन शेयर करने और गूगल पे पर बैलेंस चेक करने को कहा.

कुछ समय बाद कॉलर का फोन आया और उसने दिनेश के गूगल पे में समस्या आने की बात कहते हुए किसी अन्य की यूपीआई आईडी मांगी. साइबर ठग की बातों में आकर दिनेश ने भगवान सिंह का मोबाइल नंबर व यूपीआई आईडी भेज दिया और मोबाइल की स्क्रीन भी शेयर कर दी. इसके कुछ देर बाद ही भगवान सिंह के खाते से सात बार में 1.93 लाख रुपए कट गए. खाते से पैसा कटता देख भगवान सिंह के होश उड़ गए. भगवान सिंह ने इसकी शिकायत बैंक में भी की, लेकिन बैंक से कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है. हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

बाइक चोर अरेस्ट: वहीं बनभूलपुरा थाना पुलिस है बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. यहां तीन बाइकों के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बनभूलपुरा थाना पुलिस के मुताबिक हसरत अली शाह निवासी गौजाजाली ने 11 जुलाई को टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था. प्रभारी थानाध्यक्ष बनभूलपुरा सुशील जोशी के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज व जांच पड़ताल के आधार पर गौला बाईपास रोड स्थित यात्री विश्राम गृह के पास से सुनील राजपूत (उम्र 19 वर्ष) एवं देव विश्वास उर्फ देबू (उम्र 18 वर्ष) को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से चोरी की गई तीन मोटरसाइकिल बरामद की गईं है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि तीनों बाइक को हल्द्वानी के अलग-अलग जगह से चोरी करके बेचने की फिराक में थे. पुलिस का कहना है कि पकड़े गए दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है.

पढ़ें-पिज्जा में निकला तार, कस्टमर ने शेयर किया वीडियो, अब होगा एक्शन