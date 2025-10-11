ETV Bharat / state

आगरा में युवक ने कलाई काटकर खून से भरी किशोरी की मांग; पुलिस ने किया गिरफ्तार

आगरा: जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा एक युवक फिल्मी स्टाइल में खून से लड़की की मांग भर देता है. यह वीडियो आगरा जिले के पिनाहट थाना क्षेत्र के एक कस्बे का है. शोर-शराबा सुनकर पड़ोसी जमा हुए तो युवक ने दावा किया कि यह मेरी पत्नी है. हालांकि, किशोरी के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पिनाहट थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार बताया कि नाबालिग लड़की की मां ने आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दी थी. इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी युवक को गिरफ्तार करके भेज भेज दिया गया है. दोनों का पहले से ही प्रेम-संबंध है. आरोपी बहला-फुसलाकर किशोरी को साथ ले जा रहा था.

वायरल वीडियो में क्या है: वीडियो में देखा जा सकता है, कि युवक नशे में है. वह भीड़ के बीच खड़ा है. एक महिला कह रही है, कि सुबह तुम्हारी शादी करा देंगे. मगर, युवक कहता है कि अभी शादी कराओ. इस पर एक युवक उससे पूछता है, कि किशोरी तुम्हारी कौन लगती है? इस पर नशे में धुत्त युवक कहता है, कि वह मेरी पत्नी है. आओ तुम्हारे सामने उसकी मांग भरूं. इसके बाद वह किशोरी के घर पहुंचकर जबरन उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लाता है.