युवक ने रची अपहरण की झूठी कहानी, पेंड्रा रेलवे स्टेशन से हुई बरामदगी

बिलासपुर : बिलासपुर में युवक ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी और फिर परिजनों समेत पुलिस को परेशान किया. जिस युवक ने खुद के अपहरण की साजिश रची उसका नाम संजय यादव है. उसके सिर पर कर्ज का बोझ हो चुका था.लेकिन कर्जदार उसे परेशान कर रहे थे.इसलिए उसने कर्ज चुकाने के लिए झूठी कहानी रच डाली. उसने अपने पिता को फोन करके कहा कि उसे कुछ लड़कों ने किडनैप कर लिया है.यदि वो उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए की फिरौती दे दे. इस फोन कॉल के बाद युवक भागकर मध्यप्रदेश चला गया.

पिता समेत पुलिस परेशान : इस दौरान बेटे के अपहरण से दुखी पिता ने पुलिस में शिकायत की.साथ ही साथ मामला सीएम विष्णुदेव साय के गृह से जुड़ा होने के कारण पुलिसकर्मियों को सीएम हाउस से भी फोन गया.पुलिस ने इस मामले को प्रमुखता से हैंडल किया.आखिरकार पुलिस ने युवक को गौरेला पेंड्रा से बरामद कर लिया.युवक ने बरामदगी के बाद पुलिस के सामने अपना झूठ कबूला.साथ ही साथ कहा कि उसके पास जितने पैसे थे वो खत्म हो गए हैं,इसलिए वो एमपी से गौरेला पेंड्रा आया था.जहां पेंड्रा रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया.