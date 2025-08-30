ETV Bharat / state

ब्लू एरा स्वदेशी सोशल मीडिया सुपर-ऐप है. जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और डेटा सुरक्षा, ई-कॉमर्स और रोजगार के अवसर प्रदान करता है. पढ़ें.

Blue Era Swadeshi Super App
स्वदेशी सोशल मीडिया सुपर ऐप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 2:54 PM IST

7 Min Read

पटना: आज का भारत युवाओं की ऊर्जा और उद्यमिता से गूंज रहा है. डिजिटल युग में जब विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार पर हावी दिख रही हैं, तभी कुछ युवाओं ने यह ठाना कि अब स्वदेशी मंच खड़ा करना होगा. इसी जज्बे का नतीजा है 'ब्लू एरा'. लोग इसे भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया सुपर-ऐप बता रहे हैं.

आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बना ब्लू एरा: छह युवाओं के अथक प्रयास और चार साल की मेहनत से जन्मा यह ऐप सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनकर सामने आया है. 25 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के इन युवाओं ने दिखा दिया कि सच्ची उद्यमिता सोच को बदलने और समाज को दिशा देने की ताक़त रखती है.

ब्लू एरा स्वदेशी सोशल मीडिया सुपर-ऐप (ETV Bharat)

स्वतंत्रता दिवस पर हुई शुरुआत: 15 अगस्त 2025 को दिल्ली में लॉन्च हुआ ब्लू एरा सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि भारत की डिजिटल आजादी का प्रतीक है. जब देश स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ मना रहा था, तभी इस मंच ने युवाओं को नया आत्मविश्वास दिया. यह सुपर-ऐप ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ अभियान के तहत तैयार किया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी विदेशी निवेश का हस्तक्षेप नहीं है, यानी पूरा नियंत्रण भारतीय युवाओं और उनकी टीम के पास है. लॉन्च के बाद से ही इसे भारी समर्थन मिला है.

युवाओं की टीम और सपना: ब्लू एरा को छह युवाओं ने मिलकर तैयार किया है. इस टीम में बिहार के बक्सर से अविनाश पांडे, समस्तीपुर के अवधेश कुमार, और चंडीगढ़ के मनीष शर्मा जैसी प्रतिभाएं शामिल हैं. तीनों ने मिलकर अपने अनुभव और तकनीकी ज्ञान को एक मंच पर लाकर इस ऐप को नया रूप दिया. इनका मानना है कि भारत की डिजिटल शक्ति को तभी मजबूत किया जा सकता है जब देश के लोग स्वदेशी मंचों को अपनाएं. स्वदेशी तकनीक अपनाएंगे तो टैरिफ की धमकियों का बाजार पर असर नहीं पड़ेगा.

Blue Era Swadeshi Super App
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिहारी हैं शामिल (ETV Bharat)

स्वदेशी सोच की परिकल्पना: सलाहकार अविनाश पांडे का कहना है कि ब्लू एरा एक बहु-कार्यात्मक मंच है जो सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और रोजगार के अवसरों को जोड़ता है. उनका मानना है कि विदेशी कंपनियां अक्सर भारतीय डेटा को बेचकर मुनाफा कमाती हैं, लेकिन ब्लू एरा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए बना है.

"यह ऐप भारतीय उपयोगकर्ताओं को डेटा सुरक्षा का भरोसा देता है और छोटे व्यवसायियों व स्थानीय बाजारों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है. यही आत्मनिर्भर भारत की असली दिशा है, क्योंकि हम अपने स्वदेशी तकनीक को अपनाते हैं तो भविष्य में टैरिफ जैसी धमकियां हमारे बाजार को प्रभावित नहीं कर पाएंगी."-अविनाश पांडे, सलाहकार

Blue Era Swadeshi Super App
आत्मनिर्भर भारत की असली दिशा (ETV Bharat)

तकनीक में आत्मनिर्भरता: ब्लू एरा पूरी तरह से भारतीय तकनीक पर आधारित है. इसमें इस्तेमाल होने वाला मैप भी भारतीय सेना का है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूती मिलती है. इस ऐप की खासियत है कि यह मोबाइल में बहुत कम स्पेस लेता है और एक ही जगह कई सुविधाएं देता है. यानी उपयोगकर्ता को अलग-अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती. यही कारण है कि महज़ 15 दिनों में इसके ढाई लाख से अधिक सब्सक्राइबर हो गए. यह स्वदेशी तकनीक की ताकत का प्रत्यक्ष उदाहरण है.

डिजिटल सुरक्षा पर विशेष ध्यान: आज के दौर में डेटा सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है. कई विदेशी ऐप उपयोगकर्ताओं का डेटा चोरी कर पैरेंट कंपनियों को बेचते हैं. सह संस्थापक मनीष शर्मा का कहना है कि ब्लू एरा भारतीयों की प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है. इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, सुरक्षित चैटिंग और बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम है. उनका दावा है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा देश की सीमा के भीतर ही सुरक्षित रखा जाएगा.

Blue Era Swadeshi Super App
ब्लू एरा के सह-संस्थापक (ETV Bharat)

डिजिटल क्षेत्र में स्वदेशी विकल्प: सह-संस्थापक मनीष शर्मा का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम डिजिटल क्षेत्र में स्वदेशी विकल्पों को अपनाएं. उनका मानना है कि ब्लू एरा से प्रदेश और देश की करोड़ों रुपए की बचत होगी, जो अब तक विदेशी कंपनियों को जाता था. इसके अलावा, यह मंच भारतीय टैलेंट को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में भी मदद करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार जैसे राज्यों की भूमिका इस मिशन में अहम रहेगी.

मैसेज डिलीट करने के बाद फॉरवर्ड किया सभी होंगे डिलीट: मनीष बताते हैं कि आज के समय में चैटिंग एप्लीकेशन जो है उसे पर कोई भी इनफॉरमेशन जैसे वीडियो हो या फोटो वायरल होने में समय नहीं लगता है. एक बार वायरल हो जाता है तो फिर उसका कंट्रोल नहीं है.

"इस एप्लीकेशन में फर्स्ट पर्सन अगर कोई मैसेज फॉरवर्ड करता है तो आगे वह मैसेज जितने बार फॉरवर्ड होगा उसको पता चलता रहेगा कि कितने बार फॉरवर्ड हुआ है. अगर वह व्यक्ति मैसेज को डिलीट कर देता है तो आगे जितने लोगों के पास मैसेज गया होगा वह सभी के पास से खुद डिलीट हो जाएगा."-मनीष शर्मा, सह-संस्थापक

आम उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया: सह-संस्थापक अवधेश कुमार बताते हैं कि ब्लू एरा खासकर मिडिल क्लास और गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कई लोगों के पास अधिक स्टोरेज वाला स्मार्टफोन नहीं होता, जिससे उन्हें दिक्कत होती है. यह सुपर-ऐप इस समस्या को हल करता है क्योंकि इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सेवाएं उपलब्ध हैं. अवधेश कहते हैं कि इस मंच पर रोज़ नई अपडेट मिल रही हैं और ढाई सौ से अधिक युवा इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं.

ई-कॉमर्स और व्यापारियों का मंच: अवधेश कुमार के मुताबिक, विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां भारत के बाजार पर कब्जा जमाए हुए हैं, जिससे स्थानीय दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं. ब्लू एरा इस स्थिति को बदलने की कोशिश है. यह मंच व्यापारियों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ता है और बीच के बिचौलियों को खत्म करता है. इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को सही दाम मिलता है बल्कि स्थानीय व्यापार भी मज़बूत होता है. इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स और न्यूज ब्लॉगर्स को भी कमाई का बेहतर अवसर मिलता है.

Blue Era Swadeshi Super App
ब्लू एरा ऐप की टीम (ETV Bharat)

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर: अवधेश बताते हैं कि ब्लू एरा का एक और बड़ा उद्देश्य रोजगार सृजन है. यह ऐप नज़दीकी जॉब सर्च की सुविधा देता है, जिससे बेरोजगार युवाओं को तुरंत काम के अवसर मिल सकते हैं. उनका मानना है कि मौजूदा प्लेटफॉर्म्स पर हजार लोगों में से केवल तीन से छह को ही नौकरी मिल पाती है, जबकि ब्लू एरा स्थानीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराता है. इसके अलावा यह मंच युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में भी प्रेरित करता है. रिल्स, ब्लॉगिंग और न्यूज कंटेंट को भी इस मंच पर महत्व दिया जा रहा है.

"इस परियोजना में शामिल अधिकतर युवा बीटेक और साइंस पृष्ठभूमि से आते हैं. कई लोगों ने पहले कंसल्टेंसी और टीचिंग से जुड़े काम किए थे. पढ़ाने के दौरान ही उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि एक बड़ा आइडिया धरातल पर उतारा जाए. पूरी टीम की मेहनत और आत्मविश्वास का नतीजा है कि आज ब्लू एरा देशभर में चर्चा का विषय है. विश्वास है कि यह ऐप आने वाले समय में विदेशी प्लेटफॉर्म्स का विकल्प बन सकता है."-अवधेश कुमार, सह-संस्थापक

