लखनऊ में CM योगी के आवास के सामने युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में मौत

बिजली विभाग से परेशान था, जनसुनवाई में शामिल होना चाहता था, लेकिन नहीं मिला मौका.

लखनऊ में सीएम आवास के बाहर युवक ने जहरीला पदार्थ खाया.
लखनऊ में सीएम आवास के बाहर युवक ने जहरीला पदार्थ खाया.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

September 12, 2025

September 12, 2025

लखनऊ : बुलंदशहर के युवक ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री आवास के बाहर जहरीला पदार्थ खा लिया. युवक जनसुनवाई में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल सका. इधर, इसकी जानाकरी सीएम आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को मिली तो युवक को तत्काल सिविल अस्पातल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि युवक बिजली विभाग से परेशान था और इसी की शिकायत लेकर लखनऊ पहुंचा था.

हजरतगंज ACP विकास जायसवाल ने बताया कि बुलंदशहर में नगर कोतवाली, ग्राम तातारपुर के अजय कमार उर्फ धर्मेश कुमार (50) ने सुबह 9.25 बजे लामार्ट चौराहे के पास आत्मघाती कदम उठाया. अजय को उल्टियां हो रही थीं. सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो अजय ने जहरीला पदार्थ खाने की बात बताई. अजय पूछताछ में उसने बताया कि वर्ष 2014 में एक आटा चक्की लगाई थी. मई 2014 में अधिक लोड के कारण वहां का ट्रांसफार्मर जल. दूसरा ट्रांसफर लगवाने के एक घंटा बाद दोबारा जल गया. इसके बाद बिजली विभाग ने 70 प्रतिशत राशि जमा करने के लिए कहा. इसी कारण उसकी आटा चक्की अभी तक बंद है.

इधर, अजय को सिविल अस्पताल ले जाया गया, हालांकि तब तक उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी. CMS डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अजय को इमरजेंसी में भर्ती किया गया. उसका इलाज शुरू किया गया. लेकिन, जान नहीं बचाई जा सकी.

पिछले 6 साल से पत्नी-बच्चों से अलग रह रहे थे: पत्नी अनीता ने बताया कि सोमवार को अजय बिना बताए घर से निकल गए थे. जाने से पहले उन्होंने अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया था. गांव में एक विवाद के दौरान पुलिस के सामने भी उन्होंने जहरीला पदार्थ दिखाते हुए खाने की धमकी दी थी, लेकिन पुलिस ने दो घंटे तक समझाकर मामला शांत कराया था. बताया कि बिजली विभाग ने अजय पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था.

बेटों को लेकर लखनऊ रवाना हुई बुलंदशहर पुलिस: शुक्रवार दोपहर लखनऊ पुलिस ने बुलंदशहर पुलिस को अजय के जहरीला पदार्थ खाने की सूचना दी. इसके बाद सुबह से ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तातारपुर स्थित उनके घर डटे रहे. तहसीलदार सदर मनोज कुमार रावत, नायब तहसीलदार राजीव कुमार और नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र राठौर ने पीड़ित परिवार और पड़ोसियों से बातचीत की. वहीं, अजय के बेटे मोहित और पुष्कर को पुलिस अपने साथ लखनऊ ले गई है.

बता दें कि लखनऊ में सीएम आवास के सामने खुदकुशी का प्रयास करने के अभी तक करीब 10 बड़े मामले सामने आ चुके हैं. इसमें कुछ की मौत भी हो चुकी है. हाल फिलहाल ही तीन बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं. अब अजय की खुदकुशी से हड़कंप मचा है.

हाल की घटनाएं

  1. अजय की मौत के बाद लखनऊ पुलिस ने बुलंदशहर पुलिस को सूचना भेजी है. अजय ने किस तरह के जहरीले पदार्थ का सेवन किया, इसकी जांच की जा रही है. बता दें कि, इसके पहले 6 सितंबर को ही सीएम आवास के पास एक एक्ट्रेस ने सुसाइड करने की कोशिश की थी. महिला ने 2 मिनट 37 सेकेंड का एक वीडियो भी जारी किया था. पीड़िता ने बताया कि गाजियाबाद के शालीमार थाने में हाईकोर्ट के आदेश पर रेप का केस दर्ज कराया था. उसने 24 जून को पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की. करीब 25 दिन बाद हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई. आरोप है कि उसने कई बार पुलिस को आरोपी की लोकेशन की जानकारी दी, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई करने में रुचि नहीं दिखाई.
  2. इसके पहले 19 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के पास एक युवक ने सुसाइड करने की कोशिश की थी. युवक की पहचान औरैया के थाना दिबियापुर मोहल्ला संतोषी बाजार के 32 वर्षीय शैलेंद्र यादव के रूप में हुई. शैलेंद्र नोएडा लखनऊ पहुंचा था. वह प्रॉपर्टी विवाद को लेकर परेशान था.
  3. 23 जून को पीलीभीत के बाजार घाट वैल्हा थाना निवासी सुमित्रा कौर (27) भाई मनदीप सिंह और भांजे के साथ मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंची. उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया था. आत्मदाह विरोधी दस्ते ने उसकी जान बचाई.

September 12, 2025

