ETV Bharat / state

पीएम मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, बालोद में निकाली बेरोजगारी झांकी

पीएम नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है. बालोद में युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है.

YOUTH CONGRESS PROTEST
बालोद में पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस का विरोध (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: हाथो में कटोरा और फंदा लेकर बालोद में युवा कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है. यह विरोध बेरोजगारी की समस्या को लेकर किया गया है. युवक कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं से वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार रोजगार का वादा पूरा नहीं कर रही है. इस वजह से युवाओं को बेरोजगारी और निराशा का सामना करना पड़ रहा है.

हाथों में कटोरा और फंदा लेकर मोदी सरकार पर अटैक: युवक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बालोद कांग्रेस भवन से रैली निकाली. युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर भीख मांगते नजर आए. हाथ में कटोरा लिए ये कार्यकर्ता बेरोजगारी की मार दिखा रहे थे कि कैसे छत्तीसगढ़ में पढ़े लिखे युवाओं के लिए नौकरी नहीं है. प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने गले में रस्सी का फंदा डालकर बेरोजगारों की निराशाजनक हालत को दिखाने की कोशिश की.

बालोद में युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन (ETV BHARAT)

साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज वह वादा खोखला साबित हुआ है. रोजगार के बजाय देश का युवा आज हताश और निराश हो रहा है- आंचल प्रकाश साहू, अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नौकरी देने के बजाय उनके हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है. उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने की जगह उन्हें सांप्रदायिक मुद्दों में उलझा दिया है. अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री रिटायरमेंट ले लें क्योंकि युवाओं की आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता- साजन पटेल, अध्यक्ष, शहर युवा कांग्रेस

Youth Congress protest in Balod
बालोद में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

मोदी सरकार पर जुमलेबाजी का आरोप: युवा कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के जरिए जनता को यह संदेश देने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती रही है. युवाओं से रोजगार का वादा कर उन्हें रोजगार नहीं दिया है. मोदी सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है.

सियासी दलों की राजनीतिक एसआईआर : मुद्दा भी बड़ा और दांव भी, सियासी तापमान का पैरामीटर भी है फैक्टर

आरटीओ दफ्तर के बाहर युवा कांग्रेस की तालाबंदी, लाइसेंस फीस के नाम पर वसूली का आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI BIRTHDAYबालोद युवा कांग्रेसयुवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शनमोदी सरकारYOUTH CONGRESS UNIQUE PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.