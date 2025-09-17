पीएम मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, बालोद में निकाली बेरोजगारी झांकी
पीएम नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है. बालोद में युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 17, 2025 at 3:39 PM IST
बालोद: हाथो में कटोरा और फंदा लेकर बालोद में युवा कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है. यह विरोध बेरोजगारी की समस्या को लेकर किया गया है. युवक कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं से वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार रोजगार का वादा पूरा नहीं कर रही है. इस वजह से युवाओं को बेरोजगारी और निराशा का सामना करना पड़ रहा है.
हाथों में कटोरा और फंदा लेकर मोदी सरकार पर अटैक: युवक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बालोद कांग्रेस भवन से रैली निकाली. युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर भीख मांगते नजर आए. हाथ में कटोरा लिए ये कार्यकर्ता बेरोजगारी की मार दिखा रहे थे कि कैसे छत्तीसगढ़ में पढ़े लिखे युवाओं के लिए नौकरी नहीं है. प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने गले में रस्सी का फंदा डालकर बेरोजगारों की निराशाजनक हालत को दिखाने की कोशिश की.
साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज वह वादा खोखला साबित हुआ है. रोजगार के बजाय देश का युवा आज हताश और निराश हो रहा है- आंचल प्रकाश साहू, अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नौकरी देने के बजाय उनके हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है. उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने की जगह उन्हें सांप्रदायिक मुद्दों में उलझा दिया है. अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री रिटायरमेंट ले लें क्योंकि युवाओं की आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता- साजन पटेल, अध्यक्ष, शहर युवा कांग्रेस
मोदी सरकार पर जुमलेबाजी का आरोप: युवा कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के जरिए जनता को यह संदेश देने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती रही है. युवाओं से रोजगार का वादा कर उन्हें रोजगार नहीं दिया है. मोदी सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है.