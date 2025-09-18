कंगना रनौत Go Back के लगे नारे, यूथ कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे, BJP-Congress कार्यकर्ताओं में हुई धक्का-मुक्की
मनाली में यूथ कांग्रेस ने कंगना रनौत Go Back के नारे लगाए और सांसद को काले झंडे दिखाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 6:42 PM IST
मंडी: बीजेपी सांसद कंगना रनौत इन दिनों आपदा प्रभावित कुल्लू जिले के दौरे पर हैं. आज सांसद ने मनाली विधानसभा का दौरा किया. वहीं, दोपहर बाद जब कंगना ब्यास नदी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल का निरीक्षण कर रही थी तो पतलीकुहल में मनाली युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांसद का विरोध किया. इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद को काले झंडे दिखाए गए और कंगना गो बैक के नारे लगाए गए.
इस दौरान कंगना रनौत का विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई. मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने किसी तरह सभी लोगों को शांत करवाया. वहीं, घटना स्थल पर मौजूद पुलिस ने 3 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. जिसके बाद कंगना रनौत ने आपदा से क्षतिग्रस्त हुए पुल का निरीक्षण किया और एनएचएआई अधिकारियों के साथ बैठक भी की.
वहीं, घटना के बाद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 'कंगना रनौत गो बैक' के नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वहीं, इस वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
मनाली विधानसभा क्षेत्र के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा, "अब जब घाटी में हालात सामान्य हो गए हैं तो सांसद दौरे के लिए आ रही है. जबकि उन्हें पहले यहां पर जाकर लोगों के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए था. कंगना रनौत अपना घर मनाली में बताती है तो उन्हें अपने लोगों के साथ यहां पर खड़े रहना चाहिए था. ना कि अब मौसम साफ होने के बाद वह इलाके का दौरा कर रही हैं".
गौरतलब है कि इन दिनों मंडी सांसद कंगना रनौत आपदा प्रभावित कुल्लू जिले के दौरे पर हैं. आज उन्होंने आपदा प्रभावित मनाली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समसयाएं सुनी. इस दौरान सांसद ने आपदा पीड़ितों को हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया.
ये भी पढ़ें: "मेरे रेस्टोरेंट में ₹50 का बिजनेस हुआ, 15 लाख सैलरी देती हूं", आपदा का जायजा लेने मनाली पहुंची कंगना का छलका दर्द