कंगना रनौत Go Back के लगे नारे, यूथ कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे, BJP-Congress कार्यकर्ताओं में हुई धक्का-मुक्की

मंडी: बीजेपी सांसद कंगना रनौत इन दिनों आपदा प्रभावित कुल्लू जिले के दौरे पर हैं. आज सांसद ने मनाली विधानसभा का दौरा किया. वहीं, दोपहर बाद जब कंगना ब्यास नदी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल का निरीक्षण कर रही थी तो पतलीकुहल में मनाली युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांसद का विरोध किया. इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद को काले झंडे दिखाए गए और कंगना गो बैक के नारे लगाए गए.

इस दौरान कंगना रनौत का विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई. मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने किसी तरह सभी लोगों को शांत करवाया. वहीं, घटना स्थल पर मौजूद पुलिस ने 3 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. जिसके बाद कंगना रनौत ने आपदा से क्षतिग्रस्त हुए पुल का निरीक्षण किया और एनएचएआई अधिकारियों के साथ बैठक भी की.