2000 करोड़ खर्च के बाद भी अजमेर शहर बदहाल, यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन - YOUTH CONGRESS PROTEST

अजमेर शहर में बुनियादी ढांचे की बदहाली के ​मामले में युवा कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और सात दिन का अल्टीमेटम दिया.

Youth Congress Protest
प्रदर्शन के दौरान बेरिकेड्स पर चढ़ते कार्यकर्ता (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2025 at 4:45 PM IST

3 Min Read

अजमेर: सड़क, बिजली, पानी, निकासी और अन्य बुनियादी समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया. कार्यकर्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले से लामबंद होकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग करके मुख्य द्वार बंद कर दिया था. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए. बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को चार सूत्री मांग पत्र सौंपा. यूथ कांग्रेस का आरोप है कि अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत विकास और सौंदर्यीकरण पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन शहर की हालत अभी भी खराब है. उन्होंने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे.

पुलिस ने प्रदर्शन की आशंका के चलते पहले ही जिला मुख्यालय के बाहर 8-10 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगा दिए थे. भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया. कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के झंडे लहराते हुए कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी शहर की हालत बदहाल है. उन्होंने कहा कि शहर की अधिकांश सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां चरमराई हुई हैं और आनासागर झील गंदगी से भरी है. प्रशासन सुध नहीं ले रहा है.

उन्होंने स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर अनियमित निर्माण का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी फूड कोर्ट और सेवन वंडर्स जैसे अवैध निर्माणों को कोर्ट ने हटाने के आदेश दिए थे. मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि नियमों को ताक में रखकर निर्माण कार्य किए गए, जिसका खमियाजा अजमेर की जनता को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक यूथ कांग्रेस की मांगें नहीं मानी जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

7 दिन का अल्टीमेटम: प्रदेश सचिव डॉ. सुनील लारा ने कहा कि अजमेर शहर की हालत बदहाल है. रामसेतु ब्रिज में गड्ढे हो गए. शहर की सड़कें टूटी हुई हैं. पानी की निकासी जैसी समस्याओं से लोग त्रस्त हैं. प्रशासन को जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है. इसके विरोध में यूथ कांग्रेस सड़कों पर है. उन्होंने कहा कि प्रशासन को जगाने के लिए ही यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, यदि प्रशासन ने सड़कों, जल निकासी, बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो सात दिन बाद यूथ कांग्रेस जिला मुख्यालय पर धरना देगी.

भाजपा सरकार का शासन विफल: विधायक विकास चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट मची हुई है.यह प्रदर्शन शहर के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ है. शासन और प्रशासन से आनासागर झील का संरक्षण नहीं हो पा रहा है. अजमेर में अधिकांश सड़कों की हालत खस्ता है. उन्होंने कहा कि भाजपा का 10 साल का शासन विफल रहा है. उन्होंने राहुल गांधी के 'इलेक्शन कमीशन पर सवाल' को सही ठहराया और कहा कि कांग्रेस 'जन जागरण अभियान' चलाकर सरकार को सबक सिखाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में तानाशाही सरकार बैठी है, उसे सबक सिखाने का काम किया जाएगा.

