बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर अनोखा प्रदर्शन, युवा कांग्रेस ने बिजली दफ्तर के बाहर जलाया बिल

बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर अनोखा प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 29, 2025 at 4:08 PM IST 2 Min Read