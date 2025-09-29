ETV Bharat / state

बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर अनोखा प्रदर्शन, युवा कांग्रेस ने बिजली दफ्तर के बाहर जलाया बिल

बालोद में बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर युवा कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया.

youth Congress Protest Against electricity hike
बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर अनोखा प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 4:08 PM IST

बालोद : छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े हुए कीमत के विरोध में युवा कांग्रेस जिला बालोद ने अनोखा प्रदर्शन किया. युवा कांग्रेस ने जिला विद्युत कार्यालय पहुंचकर बिजली बिल को अधिकारियों को सामने जलाया. इसके बाद जमकर नारेबाजी करते हुए प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया. इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे.

छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा : युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रशांत बोकडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ संपदा से परिपूर्ण राज्य है. एक समय ऐसा था जब छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों को बिजली देता था. ये सर प्लस बिजली वाला राज्य है. लेकिन आज छत्तीसगढ़ के लोगों को ही बढ़े हुए दरों पर बिजली उपयोग करनी पड़ रही है.

यहां प्रदेश सरकार सुशासन संचालित करने में असफल हो चुकी है. यहां सरकार 1000 रुपए प्रतिमा महतारी वंदन के तहत देकर 3 हजार रुपए वसूल रही है. जिसका हम विरोध दर्ज कराने यह पहुंचे हुए हैं. बिजली का बिल जलाकर हमने प्रदर्शन किया है- प्रशांत बोकडे, जिलाध्यक्ष, युवा कांग्रेस

सरकार के पास नहीं है समाधान : युवक कांग्रेस से शहर अध्यक्ष साजन पटेल ने बताया कि बालोद सहित पूरे प्रदेश में बिजली के दामों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही. ये हमारे आंदोलन की शुरुआत है. सरप्लस बिजली वाला राज्य छत्तीसगढ़ को कहा जाता है लेकिन यह तो सरकार की सरासर नाकामी है. इस प्रदर्शन के बाद हम जिला स्तर पर बिजली विभाग में प्रदर्शन करेंगे.इस प्रदर्शन में आदित्य दुबे, यश परचानी, विकी तिगाला, सुमित शर्मा, देवेंद्र साहू सहित कई लोग मौजूद थे.

