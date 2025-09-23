ETV Bharat / state

अडानी ग्रुप को लेकर बिहार में सड़क पर उतरी कांग्रेस, सरकार पर 1 रुपये में 1, 053 एकड़ जमीन देने का आरोप

राजधानी पटना में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

Published : September 23, 2025

पटना: बिहार के भागलपुर पावर प्लांट का मामला नहीं थम रहा है. मंगलवार को युवा कांग्रेस ने नीतीश सरकार और अडानी ग्रुप के खिलाफ राजधानी पटना में जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास को घेरने की कोशिश की. सरकार के खिलाफ नारेबाजी: कड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने 'वोट चोर गद्दी छोड़, जमीन चोर गद्दी छोड़' के नारे लगाते हुए राजधानी की सड़कों पर मार्च किया और राजापुर पुल तक पहुंच गए. बारिश होती रही, इसके बावजूद युवा कांग्रेस सड़क पर नारेबाजी करते रहे. राजधानी पटना में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat) धक्का-मुक्की: प्रदर्शनकारियों की भीड़ राजापुर पुल के पास पहुंची तो वहां पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी. मुख्यमंत्री आवास तक जाने की अनुमति नहीं दी. पुलिस ने घेराव मार्च को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी. दोनों ओर से धक्का-मुक्की और हंगामे के हालात भी बने. पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. पुलिस-प्रदर्शनकारी में नोक-झोंक: सीएम आवास को घेरने के लिए पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया, जिस कारण नोक-झोंक भी हुई. लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है. किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. "सीएम आवास की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा. सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है. कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी प्राथमिकता है. इसलिए सभी को रोका गया है." -कृष्ण मुरारी प्रसाद, लॉ एंड आर्डर डीएसपी, पटना