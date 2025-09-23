ETV Bharat / state

अडानी ग्रुप को लेकर बिहार में सड़क पर उतरी कांग्रेस, सरकार पर 1 रुपये में 1, 053 एकड़ जमीन देने का आरोप

अडानी ग्रुप को एक रुपये प्रति एकड़ जमीन देने का आरोप लगाकर पटना में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

Youth Congress protest
राजधानी पटना में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2025 at 5:07 PM IST

पटना: बिहार के भागलपुर पावर प्लांट का मामला नहीं थम रहा है. मंगलवार को युवा कांग्रेस ने नीतीश सरकार और अडानी ग्रुप के खिलाफ राजधानी पटना में जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास को घेरने की कोशिश की.

सरकार के खिलाफ नारेबाजी: कड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने 'वोट चोर गद्दी छोड़, जमीन चोर गद्दी छोड़' के नारे लगाते हुए राजधानी की सड़कों पर मार्च किया और राजापुर पुल तक पहुंच गए. बारिश होती रही, इसके बावजूद युवा कांग्रेस सड़क पर नारेबाजी करते रहे.

राजधानी पटना में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

धक्का-मुक्की: प्रदर्शनकारियों की भीड़ राजापुर पुल के पास पहुंची तो वहां पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी. मुख्यमंत्री आवास तक जाने की अनुमति नहीं दी. पुलिस ने घेराव मार्च को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी. दोनों ओर से धक्का-मुक्की और हंगामे के हालात भी बने. पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया.

पुलिस-प्रदर्शनकारी में नोक-झोंक: सीएम आवास को घेरने के लिए पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया, जिस कारण नोक-झोंक भी हुई. लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है. किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता.

"सीएम आवास की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा. सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है. कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी प्राथमिकता है. इसलिए सभी को रोका गया है." -कृष्ण मुरारी प्रसाद, लॉ एंड आर्डर डीएसपी, पटना

'आवाज को दबाने का प्रयास': कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है. शांतिपूर्ण आंदोलन को बलपूर्वक रोका जा रहा है. आरोप लगाया कि राज्य सरकार अदानी समूह को मात्र एक रुपये में 1.053 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी है. निजी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है.

क्या है मामला: दरअसल, कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि भागलपुर पावर प्लांट के लिए अडानी ग्रुप को 1 रुपये में 1,050 एकड़ जमीन दी गयी है. कहा कि बीजेपी बिहार चुनाव में हारने वाली है. इसलिए सबकुछ गौताम अडानी को सौंप रही है.

सरकार की ओर से सफाई: हालांकि इस मामले में सरकार की ओर से सफाई दी गयी. बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का आरोप गलत है. यह प्रोजेक्ट सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को दिया गया है. टेंडर में चार कंपनी ने भाग लिया था. इसमें टेंडर प्रक्रिया का पूरा ध्यान रखा गया है.

"सबसे कम रेट पर बिजली सप्लाई देने के आधार पर प्रोजेक्ट अडानी पावर लिमिटेड को सौंप दिया गया. कांग्रेस का आरोप बिलकुल गलत है." -नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री, बिहार

21, 400 करोड़ की लागत बनेगा पावर प्लांट: भागलपुर के पीरपैंती में 21, 400 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट पावर प्लांट का निर्माण होगा. जिससे राज्य की बिजली आपूर्ति में सुधार होगा. केंद्र सरकार की ओर इस निर्माण को लेकर मंजूरी मिल चुकी है.

