आरटीओ दफ्तर के बाहर युवा कांग्रेस की तालाबंदी, लाइसेंस फीस के नाम पर वसूली का आरोप

दुर्ग आरटीओ में युवा कांग्रेस ने लाइसेंस के नाम पर अधिक वसूली का आरोप लगाते हुए तालाबंदी की है.

Congress locked main gate of RTO
दुर्ग आरटीओ में वसूली का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 12:11 PM IST

2 Min Read
दुर्ग : आरटीओ दफ्तर के बाहर युवा कांग्रेस ने हंगामा किया.युवा कांग्रेस ने लाइसेंस शुल्क के नाम पर अधिक वसूली का आरोप लगाते हुए आरटीओ दफ्तर के मेन गेट पर ताला लगा दिया. युवा कांग्रेस का आरोप है कि लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर लोगों से तय शुल्क से ज्यादा राशि वसूली जा रही है.

लाइसेंस फीस के नाम पर वसूली का आरोप : महासचिव युवा कांग्रेस दीपांकर साहू ने बताया कि आरटीओ परिसर में एजेंट और बाहर लगी दुकानों के जरिए आवेदकों से तय शुल्क से कहीं ज्यादा रकम वसूली की जा रही है. इस मुद्दे पर पहले भी दुर्ग कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों से शिकायत की थी.

युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
आरटीओ दफ्तर के बाहर युवा कांग्रेस की तालाबंदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनदर्शन कार्यक्रम में भी कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लगातार अनदेखी से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है. इसी कारण मजबूरी में विरोध प्रदर्शन कर दुर्ग आरटीओ कार्यालय में तालाबंदी की कार्रवाई की गई है- दीपांकर साहू, महासचिव युवा कांग्रेस

दुर्ग में आरटीओ ऑफिस के बाहर ताला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिवहन विभाग ने आरोपों को नकारा : वहीं दूसरी तरफ परिवहन विभाग ने युवा कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया. आरटीओ टीआई वैभव शुक्ला का कहना है कि किसी के पास ठोस प्रमाण हैं तो वे प्रस्तुत करें, विभाग जांच कर कार्रवाई करेगा.

दुर्ग कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन : प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा. इसमें मांग की गई है कि आरटीओ परिसर और उसके बाहर संचालित दुकानों की जांच कराई जाए. साथ ही लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस की फीस तय दर से अधिक वसूलने वालों पर कठोर कार्रवाई हो. ज्ञापन में कहा गया कि आम जनता से अवैध वसूली रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है.

