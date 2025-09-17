यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया! वीडियो जारी कर सेवा पखवाड़ा पर कसा तंज

यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया! वीडियो जारी कर सेवा पखवाड़ा पर कसा तंज
पीएम मोदी के जन्मदिन को झारखंड में युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया.
Published : September 17, 2025 at 11:35 PM IST
रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75 वें जन्मदिन को राजधानी रांची सहित राज्यभर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साह के साथ मनाया गया तो वहीं युवा कांग्रेस ने आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया.
महानगर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव सिंह के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैनर-पोस्टर लेकर पीएम मोदी को युवा विरोधी बताते हुए नारेबाजी की और कहा कि हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वादा कर सत्ता में आये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में युवा बेरोजगार हो गए हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है.
रांची के परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर युवा कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी के विरोध में काले रंग के गुब्बारे उड़ा कर नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया. इस कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव शादाब खान, विक्की ठाकुर, लक्ष्मीकांत, शिल्पी कुमारी, आयुष अग्रवाल, हुसैन, दीपक बिना, अमन राय, मनोज, इमरान, आतिफ, आयुष राय, निहाल आदि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही.
सेवा पखवाड़ा नहीं, यह "सेल" पखवाड़ा हैः आलोक दुबे
प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा को कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने ढ़ोंग, पाखंड और सेल पखवाड़ा करार दिया है. आलोक दुबे ने एक वीडियो क्लिप जारी कर कहा कि गरीबों की जमीन 01 रुपये में कॉर्पोरेट को और इसी जमीन पर उत्पन्न बिजली को गांव के किसानों और भोली भाली जनता को ऊंची दर पर बेचने वाली बीजेपी की मोदी सरकार जनता की नहीं कॉर्पोरेट सेवा में लगी है.
कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम का ढोंग रचने वाली भाजपा सरकार में 10,000 पेड़ों की बलि ले ली गयी. यही इनका असली चेहरा है. कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा का आज से शुरू सेवा पखवाड़ा दरअसल सेवानिवृत्ति पखवाड़ा का संकेत है. आलोक दुबे ने कहा कि दरअसल महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा पर पूरी तरह विफल भाजपा, सेवा नहीं बल्कि जनता का शोषण कर रही है.
युवाओं का भविष्य अंधकार में
आलोक दूबे ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. निवेश और उद्योग लगाने के नाम पर बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन असल में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, बल्कि उन्हें विस्थापन और बेकारी का सामना करना पड़ता है. पूरे देश में युवा आक्रोशित हैं और हक मांगने पर लाठियां बरसाई जा रही हैं.
महिलाओं की सुरक्षा पर हमला
उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा शासित प्रदेशों में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं. योजनाओं और प्रचार में करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है.
महंगाई और जनता की मुश्किलें
कांग्रेस नेता ने कहा कि महंगाई लगातार आसमान छू रही है. रसोई गैस से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजे सरसों तेल, दाल, चावल, आटा सब महंगा हो गया है और आम जनता की पहुंच से बाहर हो रही है. आलोक दुबे ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के नाम पर भाजपा प्रचार तो खूब कर रही है, लेकिन महंगाई से राहत देने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे. सेवा का मतलब जनता की जिंदगी आसान बनाना है, न कि केवल पोस्टर-बैनर और इवेंट से तस्वीर चमकाना.
पर्यावरण और किसानों का नुकसान
आलोक दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार विकास के नाम पर पर्यावरण की बलि चढ़ा रही है. एक झटके में 10,000 पेड़ काट दिए जाएंगे और लाखों लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा. किसान अपनी जमीन और जंगल से जुड़े रहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत और पीढ़ियों की कमाई को मिटाकर कॉर्पोरेट को सौंप दिया जाता है, यह सेवा नहीं, सीधा शोषण है.
भाजपा की नीति – जनता का शोषण, मित्रों का पोषण
झारखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियां जनता के हित में नहीं बल्कि सिर्फ अपने चुनिंदा कॉर्पोरेट मित्रों के हित में बनाई जा रही है. सरकारी बैंक, सरकारी जमीन और सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल जनता के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों की जेब भरने के लिए किया जा रहा है.
‘सेवा पखवाड़ा या सेवानिवृत्ति पखवाड़ा’
भाजपा पर तीखा व्यंग्य करते हुए आलोक दुबे ने कहा – कहीं यह सेवा पखवाड़ा असल में सेवानिवृत्ति पखवाड़ा का संकेत तो नहीं? क्योंकि भाजपा के भीतर 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर नेताओं की सेवानिवृत्ति का नियम है. यह अभियान शायद उसी की ओर इशारा है
जनता का आशीर्वाद नहीं, आक्रोश मिलेगा
कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने कहा कि शायद, भाजपा यह सोच रही है कि सेवा पखवाड़ा जैसे इवेंट से जनता का दिल जीत लेगी, लेकिन हकीकत यह है कि जनता सब देख रही है. उन्हें मालूम है, यह मात्र एक इवेंट है और सब नेता अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं. गरीब, किसान, मजदूर और आम आदमी जानते हैं कि भाजपा की सरकार केवल पूंजीपतियों की सेवा कर रही है. उन्होंने कहा – जनता का आशीर्वाद भाजपा को नहीं, बल्कि जनता का आक्रोश उनको मिलेगा.
ये भी पढ़ेंः
झारखंड में धूमधाम से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन, बाबूलाल मरांडी ने किया सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ
पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी में झारखंड भाजपा, रक्तदान शिविर और नमो युवा रन का होगा आयोजन