ETV Bharat / state

यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया! वीडियो जारी कर सेवा पखवाड़ा पर कसा तंज

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75 वें जन्मदिन को राजधानी रांची सहित राज्यभर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साह के साथ मनाया गया तो वहीं युवा कांग्रेस ने आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया.

महानगर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव सिंह के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैनर-पोस्टर लेकर पीएम मोदी को युवा विरोधी बताते हुए नारेबाजी की और कहा कि हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वादा कर सत्ता में आये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में युवा बेरोजगार हो गए हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है.

रांची के परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर युवा कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी के विरोध में काले रंग के गुब्बारे उड़ा कर नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया. इस कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव शादाब खान, विक्की ठाकुर, लक्ष्मीकांत, शिल्पी कुमारी, आयुष अग्रवाल, हुसैन, दीपक बिना, अमन राय, मनोज, इमरान, आतिफ, आयुष राय, निहाल आदि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही.



सेवा पखवाड़ा नहीं, यह "सेल" पखवाड़ा हैः आलोक दुबे

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा को कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने ढ़ोंग, पाखंड और सेल पखवाड़ा करार दिया है. आलोक दुबे ने एक वीडियो क्लिप जारी कर कहा कि गरीबों की जमीन 01 रुपये में कॉर्पोरेट को और इसी जमीन पर उत्पन्न बिजली को गांव के किसानों और भोली भाली जनता को ऊंची दर पर बेचने वाली बीजेपी की मोदी सरकार जनता की नहीं कॉर्पोरेट सेवा में लगी है.

कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम का ढोंग रचने वाली भाजपा सरकार में 10,000 पेड़ों की बलि ले ली गयी. यही इनका असली चेहरा है. कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा का आज से शुरू सेवा पखवाड़ा दरअसल सेवानिवृत्ति पखवाड़ा का संकेत है. आलोक दुबे ने कहा कि दरअसल महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा पर पूरी तरह विफल भाजपा, सेवा नहीं बल्कि जनता का शोषण कर रही है.

युवाओं का भविष्य अंधकार में

आलोक दूबे ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. निवेश और उद्योग लगाने के नाम पर बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन असल में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, बल्कि उन्हें विस्थापन और बेकारी का सामना करना पड़ता है. पूरे देश में युवा आक्रोशित हैं और हक मांगने पर लाठियां बरसाई जा रही हैं.



महिलाओं की सुरक्षा पर हमला

उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा शासित प्रदेशों में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं. योजनाओं और प्रचार में करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है.



महंगाई और जनता की मुश्किलें