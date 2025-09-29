ETV Bharat / state

यूथ कांग्रेस ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की प्राचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा, लगाए ये आरोप

यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि पूरे देश में बीटेक 4 वर्ष का कोर्स है, जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 3 वर्ष बीटेक की डिग्री अजमेर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की प्राचार्य रेखा मेहरा ने अपने पदस्थापन के समय दी है. डिग्री और मार्कशीट में गंभीर गड़बड़ियां हैं. रोल नंबर अलग-अलग है. सन ऑफ जैसी गलतियां, बिना सील और बिना एनरोलमेंट नंबर के डिग्री और मार्कशीट है. इसी डिग्री और अनुभव के दम पर उन्हें लेक्चरर और रीडर की नौकरी मिली, जिससे अन्य योग्य उम्मीदवारों का हक मारा गया. इसके अलावा मैच की डिग्री से नियुक्ति में भी गड़बड़ी है.

अजमेर : अजमेर यूथ कांग्रेस ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की प्राचार्य रेखा मेहरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. यूथ कांग्रेस ने अपने पोल खोल अभियान के तहत प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए. यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा का आरोप है कि फर्जी डिग्री और मार्कशीट के जरिए वर्ष 2007 से 2025 तक प्राचार्य रेखा मेहरा पद पर आसीन है. मल्होत्रा ने प्राचार्य पर भ्रष्टाचार की भी आरोप लगाए. यूथ कांग्रेस की मांग है कि प्राचार्य के दस्तावेजों की जांच हो और उन्हें पद से बर्खास्त किया जाए. कार्रवाई नहीं होने पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आंदोलन की चेतावनी दी है.

मल्होत्रा का आरोप है कि अजमेर में नौकरी करते हुए प्राचार्य ने जयपुर से एमटेक पूरा किया, जबकि नियम के अनुसार 20 किलोमीटर से बाहर नौकरी कर पार्ट टाइम एमटेक मान्य नहीं होता है. चयन समिति ने भी उनकी डिग्री को संदिग्ध माना और जांच की सिफारिश करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. रेखा मेहरा को 2007 में रीडर पद पर नियुक्ति मिली थी. नियमानुसार उन्हें 2014 तक पीएचडी करनी थी. वर्ष 2016 में पीएचडी की, लेकिन तब तक भी वेतन वृद्धि लेती रहीं. मल्होत्रा ने मांग की है कि प्राचार्य रेखा मेहरा से रिकवरी की जाए.

यूथ कांग्रेस का प्राचार्या पर भ्रष्टाचार का आरोप : यूथ कांग्रेस ने प्राचार्य रेखा मेहरा की फर्जी डिग्री के अलावा उनपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं. यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का आरोप है कि वर्ष 2021 में डिजिटल लाइब्रेरी के नाम भुगतान किया गया, लेकिन आज तक कॉलेज में ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं है. इसके अलावा आरएफआईडी सिस्टम खरीदा गया पर एक भी किताब उसे इशू नहीं हुई. इसी तरह 2007 में ऑप्टिव सॉफ्टवेयर की लगभग 12 लाख रुपए की लागत से गलत खरीद की गई. ऑडिट में यह मामला दर्ज है. उनका आरोप है कि संविदा कर्मियों के नाम पर भी फर्जी वेतन उठाए गए.

यूथ कांग्रेस की चार सूत्रीय मांग : यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी सागर मीणा ने बताया कि यूथ कांग्रेस ने शासन और प्रशासन से मांग कि है कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं. भ्रष्टाचार में लिप्त प्राचार्य रेखा मेहरा को तुरंत पद से हटाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए. इसके अलावा महाविद्यालय में नए प्राचार्य नियुक्त कर, प्राचार्य रेखा मेहरा के खिलाफ सीबीआई जांच की जाए. उनके साथ वार्डन और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई हो.