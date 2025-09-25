ETV Bharat / state

रेलवे स्टेशन के फुट ओवरब्रिज के ऊपर चढ़ा युवक, पांच घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

पलामू में एक युवक रेलवे स्टेशन के फुट ओवरब्रिज पर चढ़ गया. युवक लगातार छुट्टी की मांग कर रहा था.

फुट ओवरब्रिज पर चढ़ा युवक (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 1:14 PM IST

पलामू: जिले में एक युवक डालटनगंज रेलवे स्टेशन के फुट ओवरब्रिज पर चढ़ गया. युवक ने पांच घंटे तक हंगामा मचाया. मामले की जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतरने का प्रयास शुरू किया. युवक चैनपुर के इलाके का रहने वाला है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, गुरुवार सुबह डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर लोगों ने देखा कि एक युवक फुट ओवरब्रिज के छत पर चढ़ गया है और लगातार हंगामा कर रहा है. लोगों ने तुरंत इसकी सूचना आरपीएफ पुलिस को दी. मामले की जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को नीचे उतारने की कोशिश करने लगे. लेकिन युवक नीचे उतरने को राजी नहीं था और लगातार बोल रहा था कि उसे छुट्टी चाहिए.

फुट ओवरब्रिज पर चढ़ा युवक (ETV BHARAT)

हालात को देखते हुए रेलवे के तरफ से पुलिस एवं फायर ब्रिगेड से मदद मांगी गई. इसके बाद मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. युवक को 5 घंटे तक मनाने की कोशिश होती रही कि वह नीचे उतर जाए लेकिन वह अपने जिद पर अड़ा था. इसके बाद रेलवे पुलिस के जवान सुरेश पासवान ने साहस दिखाते हुए फुट ओवरब्रिज के छत पर चढ़ गए. वे खाने-पीने की सामग्री लेकर युवक के पास पहुंचे और उसे मनाकर नीचे उतारा.

इस दौरान ट्रेनों का परिचालन का भी ध्यान रखा गया. डालटनगंज के स्टेशन मास्टर उमेश कुमार ने बताया कि पांच घंटे की कड़ी मेहनत के बाद युवक नीचे उतार लिया गया है. उसे जीआरपी में भेजा गया है. युवक चैनपुर का रहने वाला है और मानसिक रूप से कमजोर है. उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं.

