पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, 4 घंटे चला हाई वॉल्टेज ड्रामा, भाजपा नेता ने भी की समझाइश - HIGH VOLATAGE DRAMA AT WATER TANK

बाड़मेर में एक युवक अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया.

पानी की टंकी पर चढ़ा युवक,
पानी की टंकी पर चढ़ा युवक (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2025 at 4:57 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 5:12 PM IST

बाड़मेर : जिले में सोमवार को एक युवक हाथों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया. इससे पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. युवक ने गली में हुए अतिक्रमण और घर के पास गंदे पानी के भराव जैसी समस्याओं के समाधान करने के साथ उसके साथ मारपीट करने वाले 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उपखंड अधिकारी यथार्थ शेखर ने बताया कि युवक ने गली में अतिक्रमण व गंदे पानी की भराव और 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी.

दरसअल, सोमवार को सुबह करीब 11 बजे शहर के शास्त्री नगर में स्थित पानी की टंकी पर एक युवक कल्याण सिंह चढ़ गया. सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी यथार्थ शेखर और पुलिस उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे और युवक को समझाने का प्रयास किया.

पढ़ें. पेयजल सप्लाई और कनेक्शन काटने को लेकर भाजपा पार्षद चढ़ा पानी की टंकी पर

टंकी से उतरने के बाद यह बोला युवक (ETV Bharat Barmer)

युवक की मांग थी कि विधायक, सांसद और जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाया जाए और उसकी समस्याओं का समाधान किया जाए. युवक का कहना था कि वह लंबे समय से गली में अतिक्रमण और नालियों में गंदे पानी के भराव की समस्या से परेशान है. उसने कई बार प्रशासन को ज्ञापन देकर समाधान की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने भी उसके साथ मारपीट और गाली-गलौच की थी. इससे तंग आकर उसे यह कदम उठाना पड़ा.

4 घंटे चला हाई वॉल्टेज ड्रामा
4 घंटे चला हाई वॉल्टेज ड्रामा (ETV Bharat Barmer)

लगभग 4 घंटे की समझाइश के बाद भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा से दूरभाष पर हुई बातचीत में उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद युवक टंकी से नीचे उतरा. भाजपा नेता ने आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही समस्याओं का समाधान करवाएंगे. युवक ने चेतावनी दी कि यदि उसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वह फिर से इस तरह का कदम उठा सकता है. उसने यह भी मांग की है कि गली में हुए अतिक्रमण को हटाया जाए. नालियों के पानी की निकासी की जाए और मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

टंकी से उतरने के बाद यह बोला युवक (ETV Bharat Barmer)

4 घंटे चला हाई वॉल्टेज ड्रामा
4 घंटे चला हाई वॉल्टेज ड्रामा (ETV Bharat Barmer)

