Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

लक्सर में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, पड़ताल में जुटी पुलिस - YOUTH BODY FOUND IN LAKSAR

लक्सर में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है. जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

Haridwar Latest News
लक्सर में मिला युवक का शव (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 9, 2025 at 12:16 PM IST

3 Min Read

लक्सर: लक्सर बस अड्डे के पीछे बसेड़ी बाईपास रोड पर शनिवार सुबह गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. खेत में भरे पानी में शव तैरता हुआ पाया गया. मृतक की पहचान 35 वर्षीय दिलशाद पुत्र दिला, निवासी बसेड़ी गांव के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पानी में डूबने से युवक की मौत हुई है, लेकिन मौत के सही कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

शनिवार सुबह बस अड्डे के पीछे जाने वाली बसेड़ी रोड सड़क किनारे गन्ने के खेत में पानी में शव तैरता दिखा. सूचना पाकर मेन बाजार चौकी इंचार्ज विपिन कुमार तथा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे और शव को पानी से बाहर निकालकर कब्जे में लिया गया. स्थानीयों की मदद से मृतक की शिनाख्त कर परिजनों को भी सूचित किया गया. परिजनों ने बताया कि दिलशाद बीती रात किसी काम से घर से गया था और सुबह तक वापस नहीं लौटा.

रातभर परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया. सुबह शव मिलने की सूचना से परिवार व गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मेन बाजार चौकी इंचार्ज विपिन कुमार ने बताया कि मृतक की शिनाख्त हो चुकी है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के लोगों पूछताछ कर रही है तथा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

बता दें कि पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बड़ा होने से लक्सर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. लक्सर तहसील के सैकड़ों गांव में खेतों से लेकर ग्रामीण गांव में पानी भरा हुआ है बीते दिन लक्सर के नरोजपुर गांव में दिल दहलाने वाली घटना हुई जिसमें 7 वर्षीय बालक तालाब में डूबने के कारण मौत हो गई थी. घटना के बाद परिवार और गांव में मातम छा गया था. हालांकि धीरे-धीरे पानी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हालात काफी खराब हैं. लक्सर क्षेत्र के कुछ बाजार के हिस्से में भी पानी जमा हो गया, जिसके कारण लोगों के रोजगार ठप हो गए. हालांकि प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है, नदियों के किनारे बसे गांव को अलर्ट भी जारी किया गया है.

पढ़ें-भीमताल प्राइवेट यूनिवर्सिटी छात्रा मौत मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, जानिये क्या निकला

लक्सर: लक्सर बस अड्डे के पीछे बसेड़ी बाईपास रोड पर शनिवार सुबह गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. खेत में भरे पानी में शव तैरता हुआ पाया गया. मृतक की पहचान 35 वर्षीय दिलशाद पुत्र दिला, निवासी बसेड़ी गांव के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पानी में डूबने से युवक की मौत हुई है, लेकिन मौत के सही कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

शनिवार सुबह बस अड्डे के पीछे जाने वाली बसेड़ी रोड सड़क किनारे गन्ने के खेत में पानी में शव तैरता दिखा. सूचना पाकर मेन बाजार चौकी इंचार्ज विपिन कुमार तथा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे और शव को पानी से बाहर निकालकर कब्जे में लिया गया. स्थानीयों की मदद से मृतक की शिनाख्त कर परिजनों को भी सूचित किया गया. परिजनों ने बताया कि दिलशाद बीती रात किसी काम से घर से गया था और सुबह तक वापस नहीं लौटा.

रातभर परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया. सुबह शव मिलने की सूचना से परिवार व गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मेन बाजार चौकी इंचार्ज विपिन कुमार ने बताया कि मृतक की शिनाख्त हो चुकी है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के लोगों पूछताछ कर रही है तथा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

बता दें कि पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बड़ा होने से लक्सर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. लक्सर तहसील के सैकड़ों गांव में खेतों से लेकर ग्रामीण गांव में पानी भरा हुआ है बीते दिन लक्सर के नरोजपुर गांव में दिल दहलाने वाली घटना हुई जिसमें 7 वर्षीय बालक तालाब में डूबने के कारण मौत हो गई थी. घटना के बाद परिवार और गांव में मातम छा गया था. हालांकि धीरे-धीरे पानी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हालात काफी खराब हैं. लक्सर क्षेत्र के कुछ बाजार के हिस्से में भी पानी जमा हो गया, जिसके कारण लोगों के रोजगार ठप हो गए. हालांकि प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है, नदियों के किनारे बसे गांव को अलर्ट भी जारी किया गया है.

पढ़ें-भीमताल प्राइवेट यूनिवर्सिटी छात्रा मौत मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, जानिये क्या निकला

For All Latest Updates

TAGGED:

लक्सर युवक शवHARIDWAR LATEST NEWSLAKSAR YOUTH BODY FOUNDLAKSAR CRIME NEWSYOUTH BODY FOUND IN LAKSAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.