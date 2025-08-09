लक्सर: लक्सर बस अड्डे के पीछे बसेड़ी बाईपास रोड पर शनिवार सुबह गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. खेत में भरे पानी में शव तैरता हुआ पाया गया. मृतक की पहचान 35 वर्षीय दिलशाद पुत्र दिला, निवासी बसेड़ी गांव के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पानी में डूबने से युवक की मौत हुई है, लेकिन मौत के सही कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

शनिवार सुबह बस अड्डे के पीछे जाने वाली बसेड़ी रोड सड़क किनारे गन्ने के खेत में पानी में शव तैरता दिखा. सूचना पाकर मेन बाजार चौकी इंचार्ज विपिन कुमार तथा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे और शव को पानी से बाहर निकालकर कब्जे में लिया गया. स्थानीयों की मदद से मृतक की शिनाख्त कर परिजनों को भी सूचित किया गया. परिजनों ने बताया कि दिलशाद बीती रात किसी काम से घर से गया था और सुबह तक वापस नहीं लौटा.

रातभर परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया. सुबह शव मिलने की सूचना से परिवार व गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मेन बाजार चौकी इंचार्ज विपिन कुमार ने बताया कि मृतक की शिनाख्त हो चुकी है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के लोगों पूछताछ कर रही है तथा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

बता दें कि पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बड़ा होने से लक्सर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. लक्सर तहसील के सैकड़ों गांव में खेतों से लेकर ग्रामीण गांव में पानी भरा हुआ है बीते दिन लक्सर के नरोजपुर गांव में दिल दहलाने वाली घटना हुई जिसमें 7 वर्षीय बालक तालाब में डूबने के कारण मौत हो गई थी. घटना के बाद परिवार और गांव में मातम छा गया था. हालांकि धीरे-धीरे पानी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हालात काफी खराब हैं. लक्सर क्षेत्र के कुछ बाजार के हिस्से में भी पानी जमा हो गया, जिसके कारण लोगों के रोजगार ठप हो गए. हालांकि प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है, नदियों के किनारे बसे गांव को अलर्ट भी जारी किया गया है.

