आगरा में शराब ठेके के सामने मारपीट; दो युवकों ने एक युवक को पीट-पीटकर मार डाला, परिजनों ने किया हंगामा
रकाबगंज थाना प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि तीनों युवक साथ बैठकर शराब पी रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 9:34 AM IST
आगरा: शहर के नामनेर चौराहे पर सोमवार रात शराब ठेके के सामने नशेबाजों में मारपीट हो गई. शराब पी रहे तीन युवक आपस में ही भिड़ गए. इनमें से दो युवकों ने मिलकर तीसरे पर लाठियों से हमला कर दिया. दोनों ने युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मारपीट में दोनों आरोपी भी घायल हैं. युवक की हत्या की खबर सुनकर परिजन पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया.
युवक की हत्या से सांप्रदायिक तनाव को लेकर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे. पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. आक्रोशित भीड़ ने रकाबगंज थाने पर जमकर हंगामा किया. फिलहाल, पुलिस ने परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं आरोपियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.
जानकारी के मुताबिक, रकाबगंज थाना क्षेत्र स्थित नामनेर चौराहा के पास स्थित शराब ठेका के बाहर शाम को बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे बैठकर शराब पीते हैं. सोमवार रात करीब 8 बजे शराब पी रहे तीन युवकों में विवाद हो गया. कहासुनी के बाद गाली-गलौज शुरू हो गई. शराब ठेके के सामने से हटकर तीनों युवक चौराहा पर पहुंच गए. वहां पर लाठियां चलने लगीं.
मारपीट देखकर लोग डर गए. किसी ने बीच-बचाव नहीं किया. लोगों ने पुलिस को सूचना दी. रकाबगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. तब तक युवक की हत्या हो चुकी थी. यह खबर जैसे ही परिजनों को लगी, वहां भीड़ जमा हो गई.
थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर घायल मिले तीन युवक जिला अस्पताल में भर्ती कराया. तीनों के परिजनों को सूचना दी गई. गंभीर हालत में घायल नेताजी नगर, कुतलूपुर ईदगाह निवासी आसिफ उर्फ बंटी (25) को एसएन मेडिकल कालेज के लिए रेफर किया गया. जहां पर डॉक्टर्स ने आसिफ को मृत घोषित कर दिया. आसिफ की हत्या की खबर से क्षेत्र में तनाव फैल गया. बड़ी संख्या में लोग रकाबगंज थाना पहुंच गए. हंगामा किया गया.
मृतक आसिफ के पिता लियाकत अली ने राजपुर चुंगी निवासी छोटू उर्फ भोला और उदित, निवासी हिमायूंपुर, थाना दक्षिण फिरोजाबाद के खिलाफ लूटपाट के विरोध में बेटे की पीट-पीटकर हत्या की तहरीर दी है. इस पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.
रकाबगंज थाना प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ में यह सामने आया है, कि तीनों युवक साथ बैठकर शराब पी रहे थे. किसी बात पर तीनों में बीच विवाद हुआ. सिर में गंभीर चोट लगने से आसिफ की मौत हुई है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है.
