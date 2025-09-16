ETV Bharat / state

आगरा में शराब ठेके के सामने मारपीट; दो युवकों ने एक युवक को पीट-पीटकर मार डाला, परिजनों ने किया हंगामा

आगरा: शहर के नामनेर चौराहे पर सोमवार रात शराब ठेके के सामने नशेबाजों में मारपीट हो गई. शराब पी रहे तीन युवक आपस में ही भिड़ गए. इनमें से दो युवकों ने मिलकर तीसरे पर लाठियों से हमला कर दिया. दोनों ने युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मारपीट में दोनों आरोपी भी घायल हैं. युवक की हत्या की खबर सुनकर परिजन पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया.

युवक की हत्या से सांप्रदायिक तनाव को लेकर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे. पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. आक्रोशित भीड़ ने रकाबगंज थाने पर जमकर हंगामा किया. फिलहाल, पुलिस ने परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं आरोपियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, रकाबगंज थाना क्षेत्र स्थित नामनेर चौराहा के पास स्थित शराब ठेका के बाहर शाम को बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे बैठकर शराब पीते हैं. सोमवार रात करीब 8 बजे शराब पी रहे तीन युवकों में विवाद हो गया. कहासुनी के बाद गाली-गलौज शुरू हो गई. शराब ठेके के सामने से हटकर तीनों युवक चौराहा पर पहुंच गए. वहां पर लाठियां चलने लगीं.

मारपीट देखकर लोग डर गए. किसी ने बीच-बचाव नहीं किया. लोगों ने पुलिस को सूचना दी. रकाबगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. तब तक युवक की हत्या हो चुकी थी. यह खबर जैसे ही परिजनों को लगी, वहां भीड़ जमा हो गई.