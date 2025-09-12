ETV Bharat / state

थाने में जाति पूछी फिर दारोगा ने युवक को बुरी तरह पीटा, चोरी की दर्ज नहीं की FIR, बरेली में दो सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग ने बताया, युवक बाइक चोरी की शिकायत करने पहुंचा था. सिरौली थाने में तैनात दारोगा सस्पेंड किया गया है.

September 12, 2025

बरेली: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने शुक्रवार को दो दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया. उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिये हैं. उन्होंने सिरौली थाने में तैनात दारोगा सत्येंद्र सिंह को युवक की जाति पूछकर थाने में पिटाई करने आरोप के चलते सस्पेंड किया है. वहीं भमोरा थाने में तैनात दरोगा धर्मेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने जन सुविधा केंद्र में चोरी के मामले में FIR दर्ज नहीं की थी.

थाने में युवक की पिटाई का वीडियो आया था सामने: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि 10 सितंबर को सिरौली थाने में तैनात दारोगा सत्येंद्र सिंह ने बाइक चोरी की शिकायत करने थाने पहुंचे युवक की जाति पूछी. फिर बाल पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. इसका वीडियो सामने आने के बाद दारोगा सत्येंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया. उन्होंने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं.

जन सुविधा केंद्र में चोरी पर नहीं लिया एक्शन: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि भमोरा थाने में तैनात दारोगा धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की गयी है. 7 सितंबर की रात को एक जन सुविधा केंद्र के ताले तोड़कर चोरों ने वहां रखा सामान और लगभग 12 हजार रुपये चोरी कर लिये थे. जन सुविधा केंद्र के मालिक ने मामले की शिकायत भमोरा थाने की पुलिस से की.

दोनों दारोगा के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश: शिकायत मिलने के बाद भी थाना भमोरा पर तैनात उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने अब तक चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की और न ही कोई विधिक कार्रवाई की. लापरवाही के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने दारोगा धर्मेंद्र सिंह को सस्पेंड करके विभागीय जांच के आदेश दिए हैं.

