ETV Bharat

रामनगर में पर्यटकों की बस पर हमला, युवकों ने तोड़े शीशे, खौफ में आए टूरिस्ट - TOURIST BUS ATTACKED UTTARAKHAND

युलकों ने तोड़े बस के शीशे ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

Published : May 18, 2025 at 11:42 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 1:29 AM IST

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर डिग्री कॉलेज के पास महाराष्ट्र से आए पर्यटकों की बस पर कुछ अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया. जिससे टेंपो ट्रैवलर के शीशे टूट गए. बस में हमला होने और शीशे टूटने पर पर्यटक सहम गए. यह घटना उस वक्त हुई, जब पर्यटक जंगल सफारी से लौटकर टेंपो ट्रैवलर में सवार हो रहे थे. फिलहाल, पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है. जानकारी के मुताबिक, ये पर्यटक अपनी जिप्सी से जंगल सफारी के बाद लौटे थे. जबकि, उन्होंने बस संख्या DL 01 1948 डिग्री कॉलेज के पास ढाल में सड़क किनारे खड़ी की थी. उसी दौरान कुछ स्थानीय युवक आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे. विवाद इतना बढ़ा कि उन युवकों ने गुस्से में आकर बस के सामने स्कूटी लगा दी और देखते ही देखते बस पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस पर हमला करने के दौरान युवकों ने बस के आगे और साइड के शीशे तोड़ डाले. उस वक्त बस में बैठे पर्यटक इस घटना से बेहद डर गए और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सके. पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने सुनने की बजाय और ज्यादा तोड़फोड़ कर दी. इसके बाद हमलावर युवक मौके से फरार हो गए. बस के चटके शीशे (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

बस चालक सुनील कुमार शर्मा, जो हापुड़ के बाबूगढ़ छावनी का रहने वाला है, उसने तत्काल पुलिस को फोन किया. उसने बताया कि उसने शाम 7 बजकर 4 मिनट पर घटना की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस एक घंटे बाद करीब 7 बजकर 54 मिनट पर मौके पर पहुंची. "पर्यटकों के वाहन पर हमला और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. टेंपो ट्रैवलर के चालक सुनील कुमार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस फिलहाल अज्ञात युवकों की पहचान और तलाश में जुटी हुई है. हमले में किसी पर्यटक को चोट नहीं पहुंची है. "- मनोज नयाल, एसएसआई, रामनगर कोतवाली पर्यटकों के साथ हुई इस घटना ने न केवल उनकी सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं. बल्कि, रामनगर जैसे पर्यटन हब की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है. जहां एक ओर राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है तो वहीं इस तरह की घटनाएं उन प्रयासों पर पानी फेरती नजर आती हैं. स्थानीय लोगों का भी मानना है कि रामनगर जैसे पर्यटन क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं. पुलिस प्रशासन को ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए. ताकि, पर्यटकों का भरोसा बना रहे और क्षेत्र की साख पर आंच न आए. फिलहाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है. ये भी पढ़ें- कश्मीर आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट, सुरक्षा जांचने सड़कों पर उतरे जिलों के पुलिस कप्तान

Last Updated : May 19, 2025 at 1:29 AM IST