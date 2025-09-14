ETV Bharat / state

पाकिस्तान के पहचान पत्र के साथ बिहार में पकड़ाया युवक, जानिए कौन है जलाल?

मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले के लौकहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसके पास से पाकिस्तान का पहचान पत्र बरामद हुआ है. शुक्रवार देर रात खुफिया ब्यूरो (आईबी) की सूचना पर लौकहा थाना पुलिस ने अन्य राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की. हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान जलाल अहमद लारी (55) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर का मूल निवासी बताया जा रहा है.

कौन है जलाल अहमद लारी: पुलिस सूत्रों के अनुसार, जलाल अहमद लारी पहले कानपुर में चमड़ा फैक्ट्री चलाता था, जो अब बंद हो चुकी है. उसके परिवार ने लौकहा और नेपाल में कुछ जमीन खरीद रखी थी, जिसकी देखभाल के लिए वह समय-समय पर इस क्षेत्र में आता-जाता रहता था. वर्तमान में वह लौकहा में ही रह रहा था. पुलिस को उसकी गतिविधियों पर संदेह होने के बाद उसकी तलाशी ली गई.

पाकिस्तान, नेपाल और भारत के दस्तावेज: तलाशी के दौरान जलाल अहमद लारी के पास से भारत के अलावा नेपाल और पाकिस्तान के पहचान पत्र भी मिले हैं. इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और उनके उपयोग को लेकर पुलिस गहन जांच कर रही है. इस खुलासे ने स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह के दस्तावेज मिलना गंभीर मामला माना जा रहा है.

सीमावर्ती क्षेत्र में बढ़ी सतर्कता: लौकहा, नेपाल सीमा के निकट होने के कारण एक संवेदनशील क्षेत्र है. इस घटना के बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है. जलाल अहमद के नेपाल और पाकिस्तान के पहचान पत्रों ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिनका जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस यह भी जांच रही है कि क्या उसका किसी संदिग्ध गतिविधि या संगठन से संबंध है.

आगे की कार्रवाई में हो सकता है खुलासा: इस मामले ने स्थानीय लोगों में भी चर्चा का माहौल बना दिया है. पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं कि जलाल अहमद लारी के पास ये दस्तावेज कहां से आए और इनका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था. जांच पूरी होने के बाद पुलिस इस मामले में और जानकारी सार्वजनिक करेगी. तब तक, इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित किया है.

क्या कहती है पुलिस?: फुलपरास के डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि जलाल अहमद लारी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके पास विदेशी पहचान पत्र कैसे और क्यों थे. डीएसपी ने कहा कि पूछताछ पूरी होने के बाद मामले की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी. फिलहाल, संदिग्ध के दस्तावेजों की जांच और उसकी गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है.