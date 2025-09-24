ETV Bharat / state

सीएम योगी की आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल; बलरामपुर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

बलरामपुर: सीएम योगी की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला सामने आने के बाद पुलिस तत्काल एक्टिव हुई और युवक को दबोच लिया गया. साथ ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट डिलीट कराया गया और अकाउंट को बंद करा दिया गया. यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

बलरामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय ने बताया कि वह आपत्तिजनक फोटो और वीडियो निसार पुत्र याकूब, निवासी नहरबालागंज, थाना कोतवाली देहात के सोशल मीडिया आईडी से अपलोड किया गया था. आरोपी ने मुख्यमंत्री की तस्वीर को एक जानवर से जोड़कर गलत तरीके से वायरल किया था. यह कंटेंट सोशल मीडिया पर आते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं.

पुलिस अधिकारियों को जब यह पता चला तो महकमे में हड़कंप मच गया. अधिकारियों ने बताया, कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म से बात करके विवादित कंटेंट को भी हटवा दिया है.