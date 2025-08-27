ETV Bharat / state

झालावाड़ में कार से स्टंट करते रील बनाना पड़ा भारी, युवक गिरफ्तार, जानिए क्या था मामला - YOUTH ARRESTED FOR MAKING REELS

नदी के तेज बहाव में कार चलाते हुए स्टंट करना युवक को भारी पड़ा. पुलिस ने किया गिरफ्तार.

Youth in police custody
पुलिस की गिरफ्त में युवक (ETV Bharat Jhalawar)
Published : August 27, 2025 at 8:24 AM IST

झालावाड़: जिले के सरोला कलां थाना क्षेत्र में एक कार चालक को स्टंट करते हुए रील बनाना भारी पड़ गया. पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली. युवक नदी के तेज बहाव में कार चलाता हुआ ले गया तथा जानलेवा स्टंट करते वीडियो बना सोशल साइट पर अपलोड कर दिया. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि रील बनाने के चक्कर में कुछ युवा आमजन की जान जोखिम में डाल रहे हैं. ऐसे लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है. एसपी ने कहा कि कार चालक इस्माइल ने तेज बहाव में स्टंट करते रील बनाई, जिसे बाद में सोशल साइट पर वायरल किया था. ऐसा कर कार चालक ने आमजन के जीवन को खतरे में डाला. पुलिस ने कार जब्त कर ली. चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है.

झालावाड़ में पानी के बहाव में रील बनाता युवक... (ETV Bharat Jhalawar)

ऐसा कतई ना करें: एसपी अमित कुमार ने कहा कि झालावाड़ जिले में बारिश का दौर जारी है. ऐसे में आमजन रपट पर पानी होने पर पुलिया पार करने का जोखिम ना लें. एसपी ने चेताया कि पुलिया की रपट या पानी के बहाव क्षेत्र या पिकनिक स्पॉट पर किसी व्यक्ति के आमजन को खतरे में डालते हुए रील, फोटो या वीडियो बनाया जाता है तो पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी.

