ETV Bharat / state

हरिद्वार में बड़ा हादसा, ट्रेन की टक्कर से युवक-युवती की मौत, कई टुकड़ों में बिखरे शव - YOUTH WOMAN DIES

ट्रेन की टक्कर से युवक-युवती की मौत ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 11, 2025 at 4:40 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 4:47 PM IST 2 Min Read

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार में एक युवक और युवती की ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई. इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस मामले की अलग-अलग एंगल से भी जांच कर रही है. घटना रविवार दोपहर की है. हरिद्वार के सेक्टर-2 क्षेत्र में एक युवक और एक युवती की वंदे भारत ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई. हादासा इतना भयानक था कि ट्रेन से टक्कर लगते ही दोनों के शरीर के कई टुकड़े हो गए. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते स्थानीय पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. फिलहाल युवक युवती की पहचान अभी नहीं हो पाई है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही दोनों के शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं. घटना के दौरान मौके पर भारी भीड़ जुटी रही.

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार में एक युवक और युवती की ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई. इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस मामले की अलग-अलग एंगल से भी जांच कर रही है. घटना रविवार दोपहर की है. हरिद्वार के सेक्टर-2 क्षेत्र में एक युवक और एक युवती की वंदे भारत ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई. हादासा इतना भयानक था कि ट्रेन से टक्कर लगते ही दोनों के शरीर के कई टुकड़े हो गए. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते स्थानीय पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. फिलहाल युवक युवती की पहचान अभी नहीं हो पाई है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही दोनों के शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं. घटना के दौरान मौके पर भारी भीड़ जुटी रही. एसपी सिटी पंकज गैरोला में बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने दोनों को ज्वालापुर की तरफ रेलवे लाइन पर जाते हुए देखा था. हालांकि, मौके पर ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे दोनों की पहचान हो सके. पुलिस मामले की आत्महत्या से संबंधित नजरिए से भी जांच कर रही है. पुलिस जिले के सभी थानों और कोतवाली में युवक युवती की गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट के आधार पर भी दोनों की पहचान करने की प्रयास कर रही है. ये भी पढ़ें: रामनगर में आत्महत्या के दो मामले, एक की हो गई मौत, दूसरे की हालत गंभीर

Last Updated : May 11, 2025 at 4:47 PM IST