ETV Bharat / state

अमरोहा में कुल्हाड़ी से हमला कर युवक की हत्या; बच्चों के विवाद में भिड़े 2 पक्ष, 3 की हालत गंभीर

घटना के बाद जुटी लोगों की भीड़. ( Photo Credit; Police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 1, 2025 at 4:02 PM IST 2 Min Read