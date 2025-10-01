अमरोहा में कुल्हाड़ी से हमला कर युवक की हत्या; बच्चों के विवाद में भिड़े 2 पक्ष, 3 की हालत गंभीर
बच्चों में कहासुनी के बाद परिवार के लोग भी आए आमने-सामने, घटना की जांच में जुटी पुलिस.
अमरोहा : बच्चों के विवाद में कुल्हाड़ी से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई. वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. गांव में एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि रजबपुर थाना क्षेत्र के बवनपुरा माफी गांव में मोहल्ले के दो 3-3 साल के बच्चे मंगलवार को खेल रहे थे. खेल-खेल में बच्चों के बीच टच करने को लेकर कहासुनी हो गई. एक बच्ची ने यह बात अपने परिजनों को बताई. इसके बाद बच्चों के परिवारों में कहासुनी होने लगी. भीड़ जुट गई.
गांव के लोगों ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कर दिया. बच्ची के परिजनों ने थाने में तहरीर दे दी. इसके कुछ ही देर बाद बच्ची के पिता राहुल और मां आरती ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया. उन्होंने परिवार के लोगों को जमकर पीटा. कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इसमें रामपाल, सोमपाल, जयप्रकाश और धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए.
स्थानीय लोग और परिवार के लोग आनन-फानन में उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां इलाज के दौरान रामपाल की मौत हो गई. घटना की जानकारी बुधवार को पुलिस को दी गई. पुलिस भी गांव पहुंच गई. पुलिस ने परिजनों और गांव के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली. वहीं रामपाल का शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने पुलिस का विरोध जताना शुरू कर दिया. उनका कहना था कि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो यह घटना न होती.
सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि डायल 112 के जरिए सूचना मिली कि रामपाल की हत्या कर दी गई है. जांच में पता चला कि मंगलवार को रामपाल और दूसरे पक्ष से राहुल, रवि, बलवीर आदि में बच्चों के खेलने के संबंध में झगड़ा हुआ था. इसमें रामपाल के सिर में चोट लग गई थी. उसे इलाज के लिए भेजा गया था. उसकी मौत हो गई है. पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
