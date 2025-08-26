प्रयागराज : युवक की हत्या कर उसके शव के 35 से ज्यादा टुकड़े कर दिए गए. स्कूटी सवार युवक शव के हिस्सों से भरा बैग सड़क के किनारे फेंककर फरार हो गए. शव के दोनों हाथ, दोनों पैर के अलावा सिर भी गायब है. ग्रामीणों ने शव फेंकते समय दो युवकों को देखा था. मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र के लवायन कुरिया गांव के पास का है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

औद्योगिक थाना क्षेत्र में लवायन कुरिया गांव है. मंगलवार को कुछ ग्रामीण यहां भैंसों को चरा रहे थे. ग्रामीणों ने बताया कि इस बीच तेजी से स्कूटी सवार 2 युवक पहुंचे. उनके हाथ में बड़ा बैग था. वे काफी हड़बड़ी में थे. उन्होंने जल्दी से बैग को फेंक दिया. उनमें से एक युवक कह रहा था कि जल्दी फेंको. इसके बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस. (Photo Credit; ETV Bharat)

ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. औद्योगिक थाना पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई. बैग में शव करीब 35 टुकड़ों में मिला. शव के सिर, दोनों हाथ और दोनों पैर गायब थे. पुलिस के अनुसार शव किसी युवक का लग रहा है. लाश के बाकी हिस्सों की भी तलाश की जा रही है. पुलिस की पहली प्राथमिकता शव की शिनाख्त कराने की है.

औद्योगिक थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. शव को कई टुकड़ों में फेंका गया है. केवल धड़ वाला हिस्सा ही मिला है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्कूटी सवारों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

यह भी पढ़ें : अंबेडकर नगर में नशे में पिता ने बेटे को मार डाला, सामने आई ये वजह