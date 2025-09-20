ETV Bharat / state

कानपुर में छोटे ने बड़े भाई को काट डाला, बांका से गर्दन पर किया वार, गाली देने पर हुआ था विवाद

मृतक सर्वेश की फाइल फोटो. ( फोटो सोर्स: परिवार ने उपलब्ध कराई है. )

