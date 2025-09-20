कानपुर में छोटे ने बड़े भाई को काट डाला, बांका से गर्दन पर किया वार, गाली देने पर हुआ था विवाद
वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 9:56 PM IST
कानपुर : नरवल थाना क्षेत्र में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी. शनिवार को दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ. कहासुनी इतनी बढ़ गई की छोटे भाई ने बांके से बड़े भाई की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
नशे की हालत में गाली गलौज कर रहा था : एडीसीपी पूर्वी अंजलि विश्वकर्मा ने बताया, बेहटा गांव में रहने वाले नेकपाल का बड़ा बेटा सर्वेश (30) ट्रक चलाता था. एक महीने से वह घर पर ही था. सर्वेश शराब पीने का आदि था. पूछताछ में नेकपाल ने बताया कि शनिवार को वह अपनी पत्नी रमाकांती के साथ खेत पर गया था. शनिवार दोपहर सर्वेश नशे की हालत में गाली गलौज कर रहा था.
खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा : छोटे बेटे पीयूष ने उसे काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना. इस बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि उनके बीच मारपीट शुरू हो गई. गुस्से में पीयूष ने घर में रखे बांका को निकाल कर सर्वेश की गर्दन पर मार दिया, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
आरोपी की पुलिस कर रही तलाश : एडीसीपी पूर्वी अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि छोटे भाई पीयूष ने अपने बड़े भाई की धारदार हथियार से हत्या की है. आरोपी पीयूष फरार है. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में लगी है. हत्या में प्रयुक्त हथियार की भी तलाश की जा रही है. दोनों के बीच आपसी विवाद हुआ था. दोनों में पहले भी विवाद होते रहे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें : अमरोहा में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला युवक गिरफ्तार, स्कूल आते-जाते समय करता था अश्लील हरकत