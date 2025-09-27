ETV Bharat / state

बिजनौर में संपत्ति विवाद में छोटे भाई की हत्या की आशंका, आरोपी भाई हिरासत में

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, आरोपी से की जा रही पूछताछ.

संपत्ति विवाद में भाई की हत्या
संपत्ति विवाद में भाई की हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 2:01 PM IST

2 Min Read
बिजनौर: जनपद के धामपुर क्षेत्र से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है. संपत्ति के विवाद में छोटे भाई की गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार, धामपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी दरवाजा में 25 वर्षीय मोनू सैनी पुत्र सुरेश सैनी की उसके बड़े भाई रवि सैनी पर गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई गई है. बड़े भाई रवि और छोटे भाई मृतक मोनू में लंबे समय से जमीन और संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. इन दोनों में आए दिन झगड़े और कहासुनी भी होती रहती थी.

आशंका जताई जा रही कि शनिवार की रात दोनों भाई में संपति को लेकर फिर से कहासुनी हुई है. जिसके बाद आरोपी रवि ने मौके का फायदा उठाकर छोटे भाई मोनू का गला दबा दिया. जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गई. घटना की सूचना मोहल्ले वालों ने दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी भाई रवि को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सीओ धामपुर अभय प्रताप पाण्डेय ने बताया कि दोनों भाइयों में संपति का विवाद था. बरहाल पुलिस ने बड़े भाई को हिरासत में लिया है. पूछताछ जारी है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

