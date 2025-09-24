कवर्धा में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, गुस्साई भीड़ का अस्पताल परिसर में हंगामा
कवर्धा में इस घटना के बाद समाज के लोग, महिला संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2025 at 6:05 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 6:25 PM IST
कवर्धा: शहर में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है. यह घटना महिला थाना क्षेत्र अंतर्गत शोरूम के पास की बताई जा रही है.
पुलिस के अनुसार पीड़ित युवती सोमवार रात अपने साथी के साथ किराए के रूम में ठहरी हुई थी. किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद युवती अकेले ही रूम से बाहर निकलकर बस स्टैंड की ओर चली गई. इसी दौरान तीन अज्ञात युवक युवती को बहला-फुसलाकर शहर से बाहर ले गए. आरोप.है कि तीनों ने सुनसान जगह पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और वारदात के बाद उसे बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर मामला कायम किया और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शोरूम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और DVR को जब्त किया है.
आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा: पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोग, महिला संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए. गुस्साई भीड़ ने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए एडिशनल एसपी की गाड़ी को घेर लिया और मुख्य गेट बंद कर तत्काल कार्रवाई की मांग की.
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया जा रहा.
कवर्धा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी: एसपी धर्मेंद्र सिंह छवाई ने बताया कि यह गंभीर अपराध है और पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. उन्होंने कहा कि सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना से जिले में आक्रोश और दहशत का माहौल है.