धौलपुर: सदर थाना इलाके में एक 22 साल की युवती ने पूर्व मंगेतर की हरकतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. स्थानीय पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

मृतका के पिता ताराचंद ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री की शादी का रिश्ता कुछ महीने पूर्व एक युवक के साथ तय किया था. लेकिन रिश्ता समझ में नहीं आने की वजह से आपसी सहमति से तोड़ दिया था. इसके बाद पुत्री की शादी का रिश्ता टांडे अन्यत्र तय कर दिया गया. दूसरी जगह रिश्ता तय होने के बाद पहले वाले मंगेतर ने युवती पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया. उसने युवती के फोटो नए मंगेतर के मोबाइल पर भेजना शुरू कर दिया.

पढ़ें: सिपाही ने किया आत्महत्या का प्रयास, डॉक्टरों ने बचाई जान - POLICEMAN ATTEMPTED TO KILL HIMSELF

पिता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपी द्वारा बेटी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था. जान से मारने की धमकी देने के साथ बदनामी करने का दवाब बन रहा था. इस घटना से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली. घटना के संदर्भ में थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया मौके का पुलिस ने निरीक्षण किया है. परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराकर लाश सुपुर्द कर दी है. आरोपी के खिलाफ धारा 108 बी के तहत केस दर्ज किया है.