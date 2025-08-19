ETV Bharat / state

युवती ने की आत्महत्या: मृतका के पिता ने पूर्व मंगेतर पर लगाया परेशान करने का आरोप - YOUNG WOMAN KILLS HERSELF

धौलपुर के सदर थाना इलाके में 22 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली. मृतका के पिता ने पूर्व मंगेतर के खिलाफ रिपोर्ट दी है.

Dholpur Sadar Police Station
धौलपुर सदर थाना (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2025 at 6:55 PM IST

1 Min Read

धौलपुर: सदर थाना इलाके में एक 22 साल की युवती ने पूर्व मंगेतर की हरकतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. स्थानीय पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

मृतका के पिता ताराचंद ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री की शादी का रिश्ता कुछ महीने पूर्व एक युवक के साथ तय किया था. लेकिन रिश्ता समझ में नहीं आने की वजह से आपसी सहमति से तोड़ दिया था. इसके बाद पुत्री की शादी का रिश्ता टांडे अन्यत्र तय कर दिया गया. दूसरी जगह रिश्ता तय होने के बाद पहले वाले मंगेतर ने युवती पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया. उसने युवती के फोटो नए मंगेतर के मोबाइल पर भेजना शुरू कर दिया.

पढ़ें: सिपाही ने किया आत्महत्या का प्रयास, डॉक्टरों ने बचाई जान - POLICEMAN ATTEMPTED TO KILL HIMSELF

पिता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपी द्वारा बेटी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था. जान से मारने की धमकी देने के साथ बदनामी करने का दवाब बन रहा था. इस घटना से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली. घटना के संदर्भ में थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया मौके का पुलिस ने निरीक्षण किया है. परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराकर लाश सुपुर्द कर दी है. आरोपी के खिलाफ धारा 108 बी के तहत केस दर्ज किया है.

धौलपुर: सदर थाना इलाके में एक 22 साल की युवती ने पूर्व मंगेतर की हरकतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. स्थानीय पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

मृतका के पिता ताराचंद ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री की शादी का रिश्ता कुछ महीने पूर्व एक युवक के साथ तय किया था. लेकिन रिश्ता समझ में नहीं आने की वजह से आपसी सहमति से तोड़ दिया था. इसके बाद पुत्री की शादी का रिश्ता टांडे अन्यत्र तय कर दिया गया. दूसरी जगह रिश्ता तय होने के बाद पहले वाले मंगेतर ने युवती पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया. उसने युवती के फोटो नए मंगेतर के मोबाइल पर भेजना शुरू कर दिया.

पढ़ें: सिपाही ने किया आत्महत्या का प्रयास, डॉक्टरों ने बचाई जान - POLICEMAN ATTEMPTED TO KILL HIMSELF

पिता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपी द्वारा बेटी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था. जान से मारने की धमकी देने के साथ बदनामी करने का दवाब बन रहा था. इस घटना से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली. घटना के संदर्भ में थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया मौके का पुलिस ने निरीक्षण किया है. परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराकर लाश सुपुर्द कर दी है. आरोपी के खिलाफ धारा 108 बी के तहत केस दर्ज किया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

युवती ने की आत्महत्याCASE FILED AGAINST ACCUSEDREPORT OF HARASSMENT AGAINST YOUTHYOUNG WOMAN KILLS HERSELF

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

UPI पर छोटे लोन की सुविधा जल्द, ग्राहकों को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.