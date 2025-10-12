ETV Bharat / state

आत्महत्या का प्रयास: संगरिया ब्रिज के नीचे घायल मिली युवती, इलाज जारी

जोधपुर में एक 25 साल की युवती को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया. युवती प्राइवेट जॉब करती है.

संगरिया ब्रिज
ETV Bharat Rajasthan Team

October 12, 2025

जोधपुर: शहर के बासनी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक युवती संगरिया ब्रिज से नीचे घायल अवस्था में मिली. घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस के अनुसार युवती अपने पिता की मौत के बाद डिप्रेशन में थी.

बासनी थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि आशापूर्ण कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय युवती मूलत मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की रहने वाली है. वह यहां प्राइवेट जॉब करती है. 25 वर्षीय युवती की जेब से मिली पर्ची में उसके अपने पिता की मृत्यु के बाद से डिप्रेशन में होने की बात लिखी हुई मिली है. साथ में परिजनों के मोबाइल नंबर की जानकारी मिली. जिसके आधार पर परिजनों को सूचित किया गया है.

मूलतः मध्य प्रदेश की रहने वाली युवती यहीं जॉब करती है. सुबह करीब 6 बजे वह दूध लेने के लिए घर से निकली थी. घटना के वक्त मौजूद चश्मदीद मालमसिंह ने बताया कि पुल के नीचे एक लड़की सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़ी थी. जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचित किया. पुलिस को युवती का मोबाइल मिला. इसके अलावा उसके जेब में एक पर्ची लिखी हुई थी, जिसमें परिवार की जानकारी दी गई थी.

जानकारी के अनुसार जबलपुर जिला निवासी युवती के पिता का निधन करीब दो माह पहले हुआ था. जिसके बाद से वह अवसाद में थी. जिसके चलते दो तीन दिन पहले उसका भाई और मां उसके साथ रहने जोधपुर आ गए. वह जॉब पर भी जा रही थी.

