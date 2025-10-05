ETV Bharat / state

"लव स्टोरी का द एंड", मैरिज के 20 दिन बाद युवती की मिली डेड बॉडी, पति-सास पर दहेज हत्या का केस दर्ज

हरियाणा के जींद में लव मैरिज के 20 दिन बाद ही एक युवती की लाश मिली है.

Young woman died 20 days after a love marriage in Jind husband and mother in law were charged with dowry death
मैरिज के 20 दिन बाद युवती की मिली डेड बॉडी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 5, 2025 at 7:34 PM IST

जींद : हरियाणा के जींद के विश्वकर्मा कालोनी में संदिग्ध हालात के चलते युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका ने लगभग बीस दिन पहले घर से भागकर लव मैरिज की थी. रविवार को शहर थाना पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

घर से भागकर की थी लव मैरिज : विश्वकर्मा कालोनी निवासी नफीस की पत्नी अलीना (23) की संदिग्ध हालात में घर से लाश मिली है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मायके पक्ष को मौके पर बुलाया गया. इसके बाद डेड बॉडी को सिविल अस्पताल ले जाया गया. मृतका के पिता गांव मैजद हिसार निवासी गुलाब ने पुलिस को बताया कि "उसकी बेटी ने बीस दिन पहले घर से भाग कर नफीस के साथ लव मैरिज की थी. शादी के बाद से नफीस और उसकी मां रूबी दहेज को लेकर अलीना पर दबाव बनाने लगे और मारपीट के साथ परेशान करना शुरू कर दिया. इसी के चलते अलीना की मौत हुई है". शहर थाना पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति नफीस और सास रूबी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दहेज हत्या का मामला दर्ज : नफीस और अलीना की कुछ महीने पहले रिश्ते की बात चली लेकिन घरवालों के बीच सहमति नहीं बन पाई और दोनों को निकाह की इजाजत नहीं मिली. बावजूद इसके नफीस और अलीना एक दूसरे से फोन पर बातचीत करने लगे और उनका प्यार परवान चढ़ गया. 20 दिन पहले अलीना ने घर से भागकर नफीस के साथ शादी कर ली. लेकिन उसे क्या पता था कि लव मैरिज के 20 दिन बाद ही वो इस दुनिया को अलविदा कह देगी. शहर थाना के जांच अधिकारी मुकेश ने बताया कि "मृतका ने लगभग बीस दिन पहले लव मैरिज की थी. शिकायत के आधार पर फिलहाल पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. मृतका के शव का बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है."

