जंगल में मिली युवती की जली हुई लाश, बुधवार को होनी थी शादी, मातम में बदली घर की खुशियां
ऊना जिले में शादी से एक दिन पहले जंगल में युवती की जली हुई लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.
Published : September 23, 2025 at 9:05 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जोल पुलिस चौकी के तहत गांव बैरियां में 24 वर्षीय युवती का शव घर से 500 मीटर दूर जली हुई अवस्था में बरामद हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर शादी से एक दिन पहले युवती की मौत के पीछे क्या कारण है.
शादी से एक दिन पहले जंगल में मिली युवती की लाश
जोल पुलिस के अनुसार, युवती की पहचान अंशिका ठाकुर पुत्री स्व. विपिन ठाकुर निवासी बैरियां के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार 24 सितंबर के दिन युवती की शादी होनी तय थी. शादी से एक दिन पूर्व उसका शव घर से 500 मीटर दूर सडक़ के साथ मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. युवती का शव जहां जली हुई अवस्था में पाया गया, वहीं युवती के चेहरे और गले पर कट के निशान भी पाए गए हैं. आखिर रात के समय किसने युवती को घर से यहां बुलाया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी, पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. फिलहाल, पुलिस ने सबूतों को खंगालने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया है.
मातम में बदली घर की खुशियां
स्थानीय लोगों के अनुसार, मंगलवार दोपहर के समय फॉरेस्ट गार्ड ने बैरियां गांव में बैरियां-रामनगर सड़क से कुछ दूरी पर एक युवती के शव को देखा, इसके बाद उसने इसकी सूचना जोल पुलिस चौकी में दी. उक्त सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आगामी तफ्तीश शुरू कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही भारी तादाद में ग्रामीण मौका पर पहुंच गए. वहीं युवती के परिजन मौका पर पहुंचे तो अपनी बेटी को मृत अवस्था में देखकर अचेत हो गए. घर में शादी वाले माहौल के बीच जैसे ही उसकी मौत की खबर मिली तो खुशियां मातम में बदल गई.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार भाटिया ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "बैरियां में 24 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ है. फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है."
