लखनऊ में जिम के लिये निकले युवक की मौत; चेन लुटेरों का कर रहा था पीछा, बदमाशों ने स्कूटी पर मारी लात
मृतक युवक के चाचा आलोक ने दी जानकारी, जांच के लिए बनाई गईं तीन टीमें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 10:51 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 11:30 PM IST
लखनऊ : राजधानी के गुडंबा थाना क्षेत्र में दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है. शनिवार सुबह चेन लूट के बाद भाग रहे लुटेरों का पीछा कर रहे युवक की स्कूटी पर बदमाशों ने लात मार दी. जिससे स्कूटी स्लिप हो गई. वह पिकअप से टकराकर घायल हो गया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. मृतक की पहचान अतुल कुमार जैन के रूप में हुई है, वह जिम जाने के लिए घर से निकला था.
'जिम के लिये घर से निकला था युवक' : मृतक अतुल के चाचा आलोक ने बताया कि सुबह के समय भतीजा अतुल जिम के लिये घर से निकला था. वहां से लौटने के दौरान उसके साथ चेन लूट की घटना हुई. लुटेरों का पीछा करने के दौरान बदमाशों ने उसकी स्कूटी पर लात मार दी. बैलेंस बिगड़ने से अतुल सड़क पर घसीटते हुए पिकअप से जा टकराया. टक्कर से स्कूटी काफी दूर तक घिसटती चली गई.
'सिर पर आई गंभीर चोट' : इस घटना में अतुल के सिर पर गंभीर चोट आई. घटना के बाद जमा भीड़ ने घायल अतुल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज हो गई थी. सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अब फिर में संशोधन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अतुल एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था.
इस मामले में डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह का कहना है कि जांच के लिए तीन टीमें बनाई गईं हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : गले में पड़ी चेन के लालच में बच्ची की हत्या; आरोपी ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार