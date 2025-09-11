प्रधानमंत्री मोदी और इटली पीएम का AI से आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाला युवक गिरफ्तार
भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 8:23 AM IST
रायबरेली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI) के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करना एक युवक को महंगा पड़ गया. पुलिस युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
रायबरेली पुलिस के मीडिया सेल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक आपत्तिजनक वीडियो एक युवक ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया था. युवक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह वीडियो बनाया था. आरोपी दुर्गेश कुमार पुत्र रामदीन थाना बछरावां क्षेत्र के गांव बन्नावा का रहने वाला है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर भाजपा कार्यकर्ता हरिओम चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज कराई थी.
उन्होंने अपने शिकायत में लिखा था कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक आपत्तिजनक और मनगढ़ंत वीडियो वायरल हो रहा है. तहरीर में कहा गया है कि वीडियो में प्रधानमंत्री को एक लड़की के साथ गलत संदर्भ में दिखाया गया है जो पूरी तरह से असत्य और समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है. यह गंभीर अपराध है, जो देश के सर्वोच्च पद की छवि धूमिल करने का प्रयास है. ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई आवश्यक है. हरिओम चतुर्वेदी की शिकायत पर बछरावां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. बुधवार को पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.
