ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री मोदी और इटली पीएम का AI से आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाला युवक गिरफ्तार

भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो.

पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार
पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 8:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI) के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करना एक युवक को महंगा पड़ गया. पुलिस युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

रायबरेली पुलिस के मीडिया सेल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक आपत्तिजनक वीडियो एक युवक ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया था. युवक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह वीडियो बनाया था. आरोपी दुर्गेश कुमार पुत्र रामदीन थाना बछरावां क्षेत्र के गांव बन्नावा का रहने वाला है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर भाजपा कार्यकर्ता हरिओम चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज कराई थी.

उन्होंने अपने शिकायत में लिखा था कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक आपत्तिजनक और मनगढ़ंत वीडियो वायरल हो रहा है. तहरीर में कहा गया है कि वीडियो में प्रधानमंत्री को एक लड़की के साथ गलत संदर्भ में दिखाया गया है जो पूरी तरह से असत्य और समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है. यह गंभीर अपराध है, जो देश के सर्वोच्च पद की छवि धूमिल करने का प्रयास है. ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई आवश्यक है. हरिओम चतुर्वेदी की शिकायत पर बछरावां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. बुधवार को पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAEBARELI NEWSUP NEWSPRIME MINISTER MODIPM GEORGIA MELONIOBJECTIONABLE POST BY PM MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी-नेपाल के कई शहरों की लाइफ लाइन है 41 साल पुराना ये पुल; एक KM लंबे संजय सेतु में आने लगी दरार, होता है कंपन

बनारस के सुनील हैं बेजुबानों के मसीहा; 30 साल में 2000 से अधिक जानवरों की बचाई जान, 14 साल की उम्र से कर रहे सेवा

यूपी के इन 13 जिलों में बनेंगे 16 नए बिजली सब स्टेशन, खूब आएगी बत्ती

देश में यूपी सरकार के मंत्री सबसे अधिक क्रिमिनल, 2 महिला मंत्रियों पर भी केस, एक भी अरबपति नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.