मिर्जापुर में युवक की हत्या; शराब पार्टी के दौरान पत्थर से सिर पर किये वार, पुलिस ने दोस्त को हिरासत में लिया

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी
मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी (Photo credit: ETV Bharat)
मिर्जापुर : जिले के चुनार थाना क्षेत्र के रैपुरिया गांव में युवक की हत्या के बाद सनसनी फैल गई. बस्ती में बुधवार रात मछली और शराब की पार्टी के दौरान एक दोस्त ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया. सूचना मिलते ही मौके पर चुनार सीओ मंजरी राव पुलिस बल के साथ पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस जांच में जुट गई है.

पत्थर से सिर पर कर दिया वार : पुलिस के मुताबिक, रैपुरिया गांव के रहने वाले बल्लू साहनी और गोपी साहनी बुधवार को शराब पार्टी कर रहे थे. इस दौरान दोनों लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी. कहासुनी में बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गोपी साहनी ने पास में रखे पत्थर से बल्लू साहनी के सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद बल्लू साहनी की मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक बल्लू साहनी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा : अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओपी सिंह ने बताया कि बल्लू साहनी और गोपी साहनी दोनों आपस में बैठकर मछली और शराब की पार्टी कर रहे थे. दोनों पड़ोस के रहने वाले हैं. इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों में मारपीट हो गई. मारपीट में बल्लू साहनी को ज्यादा चोट आने से उसकी मौत हो गई. इनकी पहले कोई रंजिश भी नहीं थी. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. घटना की जांच की जा रही है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

