ETV Bharat / state

उन्नाव में युवक की चाकू मारकर हत्या; पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया - UNNAO NEWS

सीओ दीपक यादव ने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और हत्यारोपी को सख्त सजा दिलाई जाएगी.

उन्नाव में युवक की चाकू मारकर हत्या.
उन्नाव में युवक की चाकू मारकर हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 10:21 AM IST

2 Min Read

उन्नाव: जिले में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इससे इलाके में हड़कंप मच गया. गुरुवार रात को हुई इस वारदात के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. स्थानीय लोग इस घटना से हैरान हैं. यह हत्याकांड उन्नाव जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में कासिम नगर की है.

जानकारी के मुताबिक, कासिम नगर निवासी नूर आलम अपने घर के बाहर खड़े थे. इसी दौरान उसी क्षेत्र का रहने वाला नौशाद वहां पहुंचा और अचानक नूर आलम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने लगा. गंभीर रूप से घायल नूर आलम मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा.

आसपास के लोगों ने शोर मचाया, लेकिन हमलावर नौशाद वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. लोगों ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने बताया कि आरोपी नौशाद को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल हत्या की वजह का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. आशंका जताई जा रही है, कि किसी आपसी रंजिश के चलते यह वारदात हुई है. पुलिस पूछताछ कर रही है. मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है.

इस घटना से कासिम नगर और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. मृतक के घर पर परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है. स्थानीय लोगों का कहना है, कि नूर आलम शांत स्वभाव का युवक था, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.

अचानक इस तरह की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है. इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके. मीडिया से बातचीत में सीओ दीपक यादव ने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और हत्या के पीछे की असली वजह जल्द सामने लाकर दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: केजीएमयू का कमाल: 1 लाख आबादी में 8.5 किग्रा ट्यूमर के ऐसे 5 मामले आते, 20 हजार खर्च में बचाई महिला की जिंदगी

उन्नाव: जिले में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इससे इलाके में हड़कंप मच गया. गुरुवार रात को हुई इस वारदात के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. स्थानीय लोग इस घटना से हैरान हैं. यह हत्याकांड उन्नाव जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में कासिम नगर की है.

जानकारी के मुताबिक, कासिम नगर निवासी नूर आलम अपने घर के बाहर खड़े थे. इसी दौरान उसी क्षेत्र का रहने वाला नौशाद वहां पहुंचा और अचानक नूर आलम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने लगा. गंभीर रूप से घायल नूर आलम मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा.

आसपास के लोगों ने शोर मचाया, लेकिन हमलावर नौशाद वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. लोगों ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने बताया कि आरोपी नौशाद को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल हत्या की वजह का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. आशंका जताई जा रही है, कि किसी आपसी रंजिश के चलते यह वारदात हुई है. पुलिस पूछताछ कर रही है. मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है.

इस घटना से कासिम नगर और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. मृतक के घर पर परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है. स्थानीय लोगों का कहना है, कि नूर आलम शांत स्वभाव का युवक था, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.

अचानक इस तरह की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है. इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके. मीडिया से बातचीत में सीओ दीपक यादव ने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और हत्या के पीछे की असली वजह जल्द सामने लाकर दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: केजीएमयू का कमाल: 1 लाख आबादी में 8.5 किग्रा ट्यूमर के ऐसे 5 मामले आते, 20 हजार खर्च में बचाई महिला की जिंदगी

For All Latest Updates

TAGGED:

उन्नाव में युवक की चाकू मारकर हत्याYOUNG MAN KILLED IN UNNAO DISTRICTYOUNG MAN WAS STABBED TO DEATHUNNAO AFTER MURDER PANIC IN AREAUNNAO NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.