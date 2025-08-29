उन्नाव: जिले में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इससे इलाके में हड़कंप मच गया. गुरुवार रात को हुई इस वारदात के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. स्थानीय लोग इस घटना से हैरान हैं. यह हत्याकांड उन्नाव जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में कासिम नगर की है.

जानकारी के मुताबिक, कासिम नगर निवासी नूर आलम अपने घर के बाहर खड़े थे. इसी दौरान उसी क्षेत्र का रहने वाला नौशाद वहां पहुंचा और अचानक नूर आलम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने लगा. गंभीर रूप से घायल नूर आलम मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा.

आसपास के लोगों ने शोर मचाया, लेकिन हमलावर नौशाद वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. लोगों ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने बताया कि आरोपी नौशाद को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल हत्या की वजह का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. आशंका जताई जा रही है, कि किसी आपसी रंजिश के चलते यह वारदात हुई है. पुलिस पूछताछ कर रही है. मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है.

इस घटना से कासिम नगर और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. मृतक के घर पर परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है. स्थानीय लोगों का कहना है, कि नूर आलम शांत स्वभाव का युवक था, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.

अचानक इस तरह की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है. इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके. मीडिया से बातचीत में सीओ दीपक यादव ने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और हत्या के पीछे की असली वजह जल्द सामने लाकर दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: केजीएमयू का कमाल: 1 लाख आबादी में 8.5 किग्रा ट्यूमर के ऐसे 5 मामले आते, 20 हजार खर्च में बचाई महिला की जिंदगी